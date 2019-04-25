Ankara-Bakü iş birliğine direkt uçuş katkısı

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türk Hava Yollarının (THY) Ankara-Bakü direkt uçuşlarına başlaması dolayısıyla Azerbaycan'a gerçekleştirdikleri seyahate ilişkin, "Direkt uçuşla gittiğimiz Bakü'de Ankara ile ticari ilişkileri geliştirmeye yönelik çalışmalar yaptık. İki devletin tek milletini direkt uçuşla yakınlaştırdık. Bu zemin ticari ilişkilerimizi geliştirecek." ifadesini kullandı.

Odadan yapılan açıklamaya göre, Baran ve ATO yöneticilerinden oluşan heyet, THY'nin Ankara-Bakü seferlerinin başlaması dolayısıyla gerçekleşen ilk uçuşa katıldı.

Heyet, direkt uçuşla gittiği Bakü'de, iki başkent arasındaki ekonomik ilişkileri derinleştirmek için çalışmalar yaptı.

ATO heyeti, ilk olarak Azerbaycan Ekonomi ve Sanayi Bakan Vekili Niyazi Seferov'u makamında ziyaret etti. Burada Ankara'nın sağlık, fuar ve kongre turizmindeki gelişimi hakkında bilgi veren Baran, kentin ekonomik ve sosyal gelişimi için Esenboğa Havalimanı'ndan gerçekleşen direkt yurt dışı uçuşların sayısının artması için çalışmalar yaptıklarını bildirdi.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral'ı da ziyaret eden heyet, burada Türkiye ve Azerbaycan İş Adamları ve Sanayicileri Birliği Başkanı Hüseyin Büyükfırat ile Azerbaycan ve Türkiye İş Adamları Birliği Başkanı Cemal Yangın ile bir araya geldi. Görüşmede, ticaretin ve yatırımların karşılıklı artırılmasına yönelik çalışmalar ele alındı.

Heyetin bir sonraki durağı, Azerbaycan'ın önde gelen iş örgütlerinden Sahibkarlar Konfederasyonu Başkanı Mehmet Musayev oldu. Bu görüşmenin ardından, iki kuruluşun iş birliğine ilişkin görüşmeleri yürütmek üzere ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz ve Sahibkarlar Konfederasyonu Genel Sekreter Yardımcısı Fuad Humbatov görevlendirildi.

Merhum Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in anıt mezarını ziyaret ederek, çelenk bırakan Baran ve beraberindeki heyet, Bakü Türk Şehitliği'ni de ziyaret etti.

- "Direkt uçuşla yakınlaştık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Baran, direkt uçuşla gittikleri Bakü'de, iki ülke ticari ilişkilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yaptıklarını belirterek, "İki devletin tek milletini direkt uçuşla yakınlaştırdık. Bu zemin ticari ilişkilerimizi geliştirecek. Azerbaycan'da kendimizi evimizde hissettik." ifadesini kullandı.

Temasları kapsamında iki başkent arasındaki ticari ilişkileri geliştirmeye dönük önerileri dinlediklerini vurgulayan Baran, "Azerbaycan, doğal kaynakları zengin bir ülke. Ekonomilerini ticaret ve sanayide geliştirerek güçlendirmek istiyorlar. Ticari ilişkileri geliştirmek ve güçlendirmek için sektörel bazda çalışmalar yapılacak. Doğrudan uçuşlar, Ankara ve Bakü'deki iş insanlarının ilişki kurmasına olumlu katkı sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, iki ülke iş birliği ile hayata geçirilen Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Hattı'nın önemine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Çin'den Avrupa'ya giden demir yollarının tamamı Rusya'dan geçiyor. Bu demir yolunun devreye alınmasıyla mesafe yaklaşık 7 bin kilometre kısaldı. Bu, her iki ülke için de büyük kazanç. İki ülkenin iş birliği yaparak karşılıklı kazanç sağlayacağı birçok alan mevcut."