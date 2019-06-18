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Ankara Gençlik Parkı, Türkiye Varlık Fonu'na mı devredildi?

Türkiye Varlık Fonu (TVF) tarafından, Ankara Gençlik Parkı’nın TVF'ye devredildiğine dair haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Ankara Gençlik Parkı, Türkiye Varlık Fonu'na mı devredildi?
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Türkiye Varlık Fonu'nca (TVF), çeşitli basın organlarında yer alan Ankara Gençlik Parkı’nın TVF'ye devredildiğine dair haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

TVF'den yapılan açıklamada, bugün çeşitli basın organlarında Ankara Gençlik Parkı’nın Türkiye Varlık Fonu’na devredildiğine dair asılsız haberlerin yer aldığı belirtildi.

Bu haberlerin gerçeği yansıtmadığı aktarılan açıklamada, "Bu asılsız haber içeriğiyle ilgili her türlü hukuki haklarımız saklı kalmak kaydıyla, kamuoyuna saygıyla duyururuz." ifadeleri kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Varlık Fonu
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