Ankara ihracatı zirveye taşınmalı! Türkiye İhracatçılar Meclisi Şubat ayı verilerine dair açıklamalarda bulunan MÜSİAD Ankara Başkanı ve DEİK Endonezya İş Konseyi Başkanı İlhan Erdal “Yüzde 25’lik artış sevindirici; fakat Ankara ihracatı oranlarını daha yukarılara taşımalıyız” dedi.

Ankara'nın savunma ve havacılık sanayi ile otomotiv endüstrisindeki başarısı, ihracat rakamlarına da yansıdı. Türkiye İhracatçılar Meclisi Şubat ayı verilerine göre Ankara, ihracat rakamını 2017 yılının aynı ayına kıyasla yüzde 25.3 oranında artırdı.5.3 milyar dolar ihracat rakamıyla İstanbul zirvede yer alırken, Ankara 598 milyon dolarla 5. sıraya yerleşti. Geçen yılın aynı ayında Başkent'in ihracat rakamı 477 milyon dolar olmuştu. 2017-2018 yılı Şubat ayı ihracat rakamı artışına göre Ankara, en çok ihracat yapan 10 il arasında en yüksek artışı kaydetti. Ankara, 2017 yılında 6.6 milyar dolar ihracat rakamına ulaşmıştı. Geçen yılın ilk ayında 449 milyon dolar ihracat yapan ve en fazla ihracat yapan iller listesinde 7. sırada yer alan Başkent, 2018 yılının ilk ayında ise 525 milyon dolarlık rakama imza atmıştı. Konuya dair önemli açıklamalarda bulunan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Ankara Başkanı ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) İlhan Erdal “2017 yılında Ankara ihracatta 5. sıradan 6. sıraya gerilemiş, yerine Gaziantep gelmişti. Bu konuyu sürekli dile getirmiştik. Ankara'nın hak ettiği yerde olması gerektiğini söylemiştik. Yüzde 25'lik artış tabiki sevindirdi; ama yeterli değil" dedi.



Havacılık ve Savunma Sanayi En Fazla İhracat Sağlayan Sektör



Yüzde 25'lik artışın sevindirici olduğunu belirten MÜSİAD Ankara Başkanı İlhan Erdal, Ankara için büyük önem taşıyan HAB projesinden bahsetti. "Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (HAB) Projesi'nin çok önemli olduğunu belirten Erdal, sözlerine şöyle devam etti: "Ekonomiye ciddi katkı sağlayacak, istihdamı artıracak bu projenin bir an önce bitirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuyu da sıkça gündeme getiriyoruz. Ankara yüksek teknolojili ve katma değerli üretimin merkezi halinde, projeyle birlikte daha da gelişecek. Havacılık ve savunma sanayi sektörünün kilo başına en fazla ihracat sağlayan sektör. MÜSİAD Ankara olarak, Ankara'nın hak ettiği yere gelmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz"



“Kendi Kendimize Yetebilir Sanayimiz Olmalı”



Türkiye’nin şu anda Afrin’e gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekâtı ile yaşadığı süreci anımsatarak savunma sanayisine vurgu yapan İlhan Erdal “Bizim kendi kendimize yetebilir bir savunma sanayine geçmemiz ve bu süreçleri kendi lehimize çevirmemiz gerekiyor. HAB, Türkiye ve Ankara’ya değer katacak bir proje. Her ilde bu konuyla alakalı bir çalışma var; ancak savunma sanayinin merkez üssü olarak değerlendirilecek yer Ankara olmalıdır. Özellikle üzerinden geçtiğimiz bu süreçte savunmanın ne kadar önemli olduğunu görüyoruz” açıklamasında bulundu.