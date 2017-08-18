ANKARA (AA) - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Ankara-Kahramankazan Yolu Genişletme Projesi'nin birçok il ve ilçeye hizmet edeceğini belirterek, "Bu proje, uluslararası kavşak konumunda bulunan ülkemizin uluslararası koridorlarının tamamlayıcısı olacak." dedi.

Bakan Arslan, Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleştirilen Ankara-Kahramankazan Yolu Temel Atma Töreni'ne katıldı.

Kahramankazan'ın, ülkede transit trafiğin en yoğun olduğu bölgelerin başında geldiğine işaret eden Arslan, bölgede sanayinin gelişmesiyle bu trafiğin gün geçtikçe arttığını söyledi.

Arslan, Ankara'nın batıya açılan kapısı olan bölgede trafiğin Türkiye değerlerinin çok üstüne çıktığına dikkati çekerek, "Saygıdeğer Başbakanım, talimatınız vardı. 'Kahramankazan sanayi bölgesi oldu, Ankara'ya yaklaşmalı, diğer coğrafyalara kolay erişmeli, bu yolu genişletin' talimatınızı temel atma aşamasına getirmiş olmaktan memnuniyet duyuyorum." diye konuştu.

Günlük 20 bin araçtan bugün 50 bin araçlı trafiğe ulaşan Kahramankazan'da özellikle haftasonları araç akışının yoğunlaştığını anlatan Arslan, soruna çözüm için Ankara-Kahramankazan bölünmüş yolunu genişletme projesini başlattıklarını dile getirdi.

Arslan, Başbakan Yıldırım'ın talimatıyla Kahramankazan için başka projeler üzerinde de çalıştıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"100 bin kişilik Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ailesi olarak milletimizin hizmetinde sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın izinden giderek, gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz. Ne zaman ki bir yol söz konusu olursa, yolumuzu açmak adına ortaya koydukları destek, talimat, önderlik ve liderlik için sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, sayın Başbakanımız Binali Yıldırım'a teşekkürlerimizi arz ediyorum. Proje sadece Kahramankazan'a değil, Kızılcahamam ve Ankara'ya, bu coğrafyada Gerede başta olmak üzere birçok ilçeye ve ile hizmet edecek. Daha da önemlisi bu proje, uluslararası kavşak konumunda bulunan ülkemizin uluslararası koridorlarının tamamlayıcısı olacak. Hayırlı, uğurlu olsun."

- Ankara-Kahramankazan bölünmüş yolu

Ankara-Kahramankazan bölünmüş yolu genişletme çalışmaları, çevre yolundan başlayarak ilçe çıkışında sona erecek şekilde 28,4 kilometrelik bölümü kapsayacak. 2x2 şerit olan bölünmüş yol, 2x3 şeride çıkarılacak. Proje kapsamında 9'u üst geçit, 3'ü alt geçit toplam bin 270 metrelik 12 köprülü kavşak inşa edilecek.

Projenin tamamlanmasıyla sanayi bölgesinde yer alan Saray mevkisinde ve lojistik üssün bulunduğu bölgedeki trafik yoğunluğunun azalması bekleniyor. Yolun standardının yükseltilmesiyle yerleşim bölgesi geçişlerinde ve dönüşlerinde trafik yoğunluğundan kaynaklanan kaza riskinin ortadan kaldırılması, tali yol bağlantı noktalarının köprülü kavşaklarla transit geçişe uygun hale getirilmesi hedefleniyor.

Başbakan Yıldırım'ın 15 Temmuz 2019'a kadar tamamlanması talimatını verdiği yol genişletme çalışmaları yaklaşık 370 milyon liraya mal olacak.