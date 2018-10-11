Ankara Lojistik Zirvesi başladı

ANKARA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun, Türkiye'nin, son yıllarda yaptığı güzel atılımlarla küresel güç olma yolunda hızla ilerlediğini söyledi.

Ankara Lojistik Zivesi, Kahramankazan ilçesindeki Ankara Lojistik Üssü'nde başladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun, zirve açılışında yaptığı konuşmada Türkiye'nin son dönemde bölgesel güç olmaktan küresel güç olmaya doğru gittiği bir süreç yaşadığını belirtti.

Bu süreçte engellerin bitmediğini kaydeden Dursun, 2002'den sonra vesayetlerin ortadan kalkması, demokratikleşmenin dorukta yaşanmasıyla Türk insanının gücünün ortaya bir şeyler koyduğunu kaydetti.

- "Küresel güç olma yolunda ilerliyoruz"

Dursun, devlet ve millet olarak öne çıkıldığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Küresel güçten bahsediyoruz ya, devletimiz de hakikaten son yıllarda yaptığı güzel atılımlarla küresel güç olma yolunda hızla ilerliyor. Dışarıdan, içeriden farklı şekilde ülkemizi de bu manada gelişmesini engellemeye çalışanlar tarih boyunca olduğu gibi yine var. Son zamanda hakikaten zorluk yaşıyor olabiliriz ekonomik boyutuyla belki. Bir daralmamız söz konusu gibi görünüyor ama bu millet, bu devlet atalarından aldığı güçle geçmişten bugüne engellileri aşa aşa bugüne gelmiş. Bu zorlukları hep beraber birlikte aşacağız. Eğer şöyle kenarda, köşede duran bir ülke olsaydık, etliye sütlüye karışmayan bir yapıda olsaydık zannederim bu tür şeyleri hiçbir zaman yaşamıyor olabilirdik. Köksüz, iddiası olmayan bir devlet olmayı da hiç düşünmedik."

- Lojistik fuarı

Zirve kapsamında lojistik alanında faaliyet gösteren firmaların katıldığı fuar açıldı.



Ankara Lojistik Üssü Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Gündüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ankara'da bugün ilk defa uluslararası anlamda sektörel bir fuarın başladığını ifade ederek, "Lojistik sektörüyle tedarik sektörünün buluştuğu ilk zirve ve fuar oldu. Bu sadece bizim sektörümüz için değil Ankara'da sektörel bazda ilk yapılan bir fuar oldu. 93 firmanın katıldığı 3 gün sürecek fuarımızı inşallah en az 2 yılda bir uluslararası katılıma açık geniş katılımlı tüm paydaşları içine alan bir fuar tertiplemeyi de düşünüyoruz." diye konuştu.

Zirvede, katkı veren kuruluşların temsilcilerine de günün anısına birer teşekkür plaketi verildi.



