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Ankara Lojistik Zirvesi

- ASO Başkanı Nurettin Özdebir: - "Ankara her geçen gün daha fazla sanayileşen, daha fazla üreten ve sanayinin başkenti olma yolunda ilerleyen önemli bir üretim merkezi haline geldi" - "Ankara Lojistik Üssü de başkentin ekonomik olarak gelişmesi açısından son derece önemli"

Ankara Lojistik Zirvesi
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ANKARA (AA) - Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, "Ankara her geçen gün daha fazla sanayileşen, daha fazla üreten ve sanayinin başkenti olma yolunda ilerleyen önemli bir üretim merkezi haline geldi." dedi.

Özdebir, Kahramankazan'daki Ankara Lojistik Üssü'nde düzenlenen "Ankara Lojistik Zirvesi"ne katıldı.

Türkiye'de lojistik sektörünün taşımacılık olarak düşünüldüğünü ancak bu algının yavaş yavaş değiştiğini belirten Özdebir, "Lojistik, tedarikten başlayıp, ürünün yerine teslimine kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan bir alandır. Bu alanda hizmetlerin tek elden verilebilmesi sanayiciler açısından çok büyük nimettir. Çünkü hepimizin tek tek yapması gereken işlerin bu alanda uzmanlaşmış firmalarca yapılması hem kaliteyi artırmakta hem de hizmeti daha ekonomik sunmaktadır." diye konuştu.

Özdebir, lojistik sektörünün daha fazla gelişebilmesi için yeni firmaların kurulması ve yeni yatırımların yapılması gerektiğini bildirdi.

Taşımacılığın yüzde 90'dan fazlasının karayoluyla yapıldığına dikkati çeken Özdebir, bu noktada Ankara Lojistik Üssü'nün de başkentin ekonomik olarak gelişmesi açısından son derece önemli olduğunu dile getirdi.

- "Ankara, sanayinin de başkenti"

Özdebir, Ankara'nın, her geçen gün daha fazla sanayileşen, daha fazla üreten ve sanayinin başkenti olma yolunda ilerleyen önemli bir üretim merkezi haline geldiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bulunduğumuz bu merkezde, günde 120 civarında tır yükleniyor. ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki demiryolu lojistik üssünde de ayda 800 konteyner demiryoluyla naklediliyor. Şu an inşaat nedeniyle yol kapalı durumda, tekrar açılınca Ankara Lojistik Üssü'ne kadar gelecektir. Böylece merkez, kombine taşımacılıkta bir ürünü en ekonomik şekilde nihai noktaya ulaştırabilecek alternatiflerin hepsinin birleştiği bir yer olacak."

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