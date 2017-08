Ankara-Moskova arası mesafe Brüksel'den kısa

İZMİR (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye ile Rusya arasındaki dış ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılmasının hedeflendiğini belirterek, İzmir'de düzenlenen iş forumunun yeni dönemin temellerinin atılması anlamında son derece önemli olduğunu bildirdi.

Özlü, Ege İhracatçı Birlikleri ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) organizasyonunda "Ticari ve Ekonomik İşbirliğinde Yeni Dönem" başlığıyla İzmir'de düzenlenen Türkiye - Rusya İş Forumu'nun açılış oturumunda, İzmir Enternasyonal Fuarı'nın ve forumun her iki ülke ilişkileri için yeni bir dönemin başlangıcı olmasını dilediğini söyledi.

Fuarın partner ülkesi Rusya'nın geniş bir heyetle geldiğini ifade eden Özlü, bunun iki ülke ilişkilerine verdikleri önemin bir göstergesi olduğunu belirtti.

Türk-Rus ilişkilerinin her açıdan önemli ve değerli olduğunu kaydeden Bakan Özlü, gelecekte de iki ülkenin iş birliğinin artarak devam edeceğini vurguladı.

Türkiye-Rusya ilişkilerinin sadece bölgesel ilişkilerle açıklanamayacağını aktaran Özlü, şöyle konuştu:

"Bizlerin ilişkileri, komşu olmanın çok üzerinde, sınırları aşan anlamlar taşımaktadır. Çünkü Türkiye ve Rusya Federasyonu, hem bölgesel hem de küresel açıdan birbirlerini etkileyen, destekleyen, yön veren ve hepsinden önemlisi birbirini anlayan iki ülkedir. Türkiye-Rusya Federasyonu iş forumu boyunca, ülkelerimiz arasında üst düzeyde görüşmeler, istişareler, anlaşmalar yapılacaktır. İş forumunun başlığında da belirtildiği gibi 'yeni bir dönemin' temelleri, prensipleri, ortaklıkları açısından bu toplantı son derece önemlidir."

Dış ticaret hedefleri

İki ülke arasında tarımdan enerjiye, teknolojiden turizme, eğitimden sanayiye kadar, çok geniş bir yelpazede uzun yıllara dayanan ticari ilişkiler bulunduğunu dile getiren Özlü, "Türk işadamları ve Türk özel sektörü, Rusya Federasyonu'ndaki paydaşlarıyla, ortaklarıyla ve partnerleriyle, her koşulda iyi ilişkiler içinde olmuşlardır." dedi.

Türk İşadamlarının tüm dünyada fark yaratan işlere imza attığını vurgulayan Özlü, Türkiye'nin artık dünya standartlarında küresel rekabet gücüne ve güçlü sektörlere sahip olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin sektörel birikim ve tecrübeyle 2023 hedefine kilitlendiğini anlatan Özlü, bilim ve teknolojiyi, sanayinin, üretimin odağına koymak için sayısız projeye, teşvik sistemine, desteğe, yasal düzenlemelere imza atıldığını dile getirdi.

Özlü, iki ülke arasındaki ticaret hacminin son 10 yılda yıllık ortalama 30 milyar dolar olduğunu, ancak 2016'da bu rakamın 17 milyar dolara düştüğünü belirterek, "Son 10 yılda 30 milyar dolar civarında seyreden dış ticaret hacmimizin yeniden bu düzeye ulaşması, bizlerin bu forumdaki hedefi olmalıdır. İki ülke arasında gelecekteki hedef 100 milyar dolardır. İlk olarak 50 milyar dolar sonrasında da 100 milyar dolara çıkartmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Ülkeler arasında bazen siyasi krizlerini yaşanmasının normal olduğunu aktaran Özlü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye-Rusya Federasyonu birbirini anlayan, birbirine saygı duyan, birbiriyle her durumda ilişkilerini geliştirme niyetini beyan eden dost ülkelerdir. Bu dostluğun ticaretle taçlandırılmasından daha doğal bir durum yoktur. Avrasya'nın iki güçlü devletinin her alandaki ilişkileri, olağanüstü değerdedir. Bizler ve Rus dostlarımız bunun farkındayız. Ankara-Moskova arasındaki mesafe Ankara-Brüksel arasındaki mesafeden daha yakındır."

Bakanlık olarak Rusya ile bilim, teknoloji, sanayi, tasarım, Ar-Ge ve inovasyonda yeni ortaklılar, yeni projeler ve yeni anlaşmaları hayata geçirmekten memnuniyet duyacaklarını bildiren Özlü iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin "kazan-kazan" anlayışı çerçevesinde devam edeceğini bildirdi.

Muhabir: Yusuf Şahbaz