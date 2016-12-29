Ankara-Niğde Otoyolu ihalesi 14 Nisan'da

ANKARA (AA) - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Ankara-Niğde Otoyolu için 14 Nisan 2017'de tekliflerin alınacağını belirterek, "330 kilometre uzunluğundaki otoyol, yaklaşık 3 yıl içinde projenin inşaatı tamamlanacak." dedi.

Arslan, AA muhabirlerine yaptığı açıklamada, ülkenin uzunca süredir konuştuğu Ankara-Niğde Otoyolu'nun, Ulukışla, Pozantı, Adana ve Gaziantep'e bağlanarak otoyol bütünlüğünü sağlanması adına Yap-İşlet-Devret modeliyle olmak üzere ihale sürecinin başlatıldığını söyledi.

Söz konusu ihale ilanının yarın Resmi Gazete ve ulusal gazetelerde yayımlanacağını dile getiren Arslan, "14 Nisan 2017'de teklifleri alarak, ihale sürecini başlatmış olacağız. Yaklaşık 3 yıl içinde de projenin inşaatı tamamlanacak. Dolayısıyla 2020 yılında Ankara-Niğde Otoyolu'nu bitirerek, Ulukışla, Pozantı, Adana ve Gaziantep ile bağlanacak. Böylece hem Akdeniz'e hem de Güneydoğu Anadolu'ya inişi kolaylaştıracak önemli bir koridoru tamamlayacağız." diye konuştu.

Her şeye rağmen ülkenin büyümesini, kalkınmasını, güçlenmesini sürdürerek, 2023 hedeflerine yürüyüşünden en ufak taviz verilmeyeceğini ifade eden Arslan, şunları bildirdi:

"Bunun en iyi ispatı 30 Haziran'da Osmangazi Köprüsü'nü açmış olmaktı, 26 Ağustos'ta Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile taçlandırdık. Devamında 20 Aralık'ta Avrasya Tüneli'ni iki kıtayı denizin 106 metre altından bağlayarak, dünyanın en derin iki katlı tüneline sahip olmuş olduk. Onunla da yetinmedik 26'sında Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'ni hizmete açtık. Herkesin bilmesi gerekir ki büyük projelerin burada durması söz konusu değil. Büyük projelerin hepsini teker teker hayata geçirmiş olacağız. Önümüzdeki yıl içinde ortaya koyduğumuz birçok hedef olmakla birlikle 1915 Çanakkale Köprüsü'nün tekliflerini 26 Ocak'ta alacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın da açıkladıkları gibi 18 Mart'ta, Çanakkale'de şehitlerimizin ruhunu şad ederken, onları anarken temelini atmış olacağız."

Arslan, 15 Şubat'ta Ege Bölgesi için çok önemli olan Menemeni, Nemrut'a, Aliağa'ya bağlayan otoyolun ihalesini yapacakları belirterek, çalışmalara ve büyük projeleri gerçekleştirmeye devam edeceklerini söyledi.

Bölünmüş yol ağını ve bitümlü sıcak karışım asfalt yol ağını artırarak, yolları tünel ve viyadüklerle birbirine bağlayarak insanın hayatını kolaylaştıracaklarını dile getiren Arslan, "Ankara-Niğde Otoyolu, İç Anadolu, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölge koridorlarını birbirine bağlayacak bir proje. Hayırlı uğurlu olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Arslan, Ankara'yı Niğde'ye bağlayacak yaklaşık 275 kilometrelik otoyol, 55 kilometre bağlantı yollarıyla birlikte toplam 330 kilometrelik otoyolun Kırşehir bağlantısının yapılacağını belirterek, otoyolun Konya, Kırıkkale, Aksaray, Kayseri'ye çıkışlarının olacağını ifade etti.

Gelecek yıl ihale süreçleri devam eden İzmir-Aydın Otoyolu'nu Denizli'ye kadar uzatarak, Aydın-Denizli Otoyolu'nun ihale sürçlerini yürüteceklerini anlatan Arslan, yaklaşık 120 kilometre olan Ankara-Kırıkkale-Delice yolunun, otoyol standartında yapılmasının hedefleri kapsamında olduğunu, böylece Ankara'nın doğuya çıkışında dönem dönem yaşanan sıkışmaların bertaraf edileceğini bildirdi.