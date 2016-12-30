Ankara-Niğde otoyolunun ihale ilanı Resmi Gazete'de

ANKARA (AA) - Ankara-Niğde Otoyolu Projesi, Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli ile 14 Nisan 2017'de ihale edilecek.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünün söz konusu projeye ilişkin ihale ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ihale dosyası satış bedeli 75 bin TL, geçici teminat tutarı ise 75 milyon TL olarak belirlendi.

İhale, 14 Nisan 2017'de gerçekleştirilecek. Kapalı zarf usülü ile alınacak teklifler, en erken ihale tarihinden 7 gün öncesinden başlamak üzere ihale tarihinde saat 10.00'a kadar teslim edilecek.