Ankara'nın otobüsü Karsan'dan

Modern toplu taşıma çözümleri sunan Karsan, ürün yelpazesiyle Türkiye’de birçok şehrin ulaşım altyapısının yenilenmesine destek veriyor. Son olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin daha kaliteli bir kent ulaşımı için devreye aldığı otobüs filosu yenileme çalışmaları kapsamında Karsan, 8 metre sınıfındaki dizel Atak otobüslerini belediyeye teslim etti. Toplam 50 adetlik 8 metre otobüs için yapılan anlaşmada Karsan, Atak otobüslerinin tamamını teslim ederek Ankaralılar’ın hizmetine sundu. Alçak tabanlı ve engelli rampalı dizel Atak’lar, başta metro için ring seferleri ve Ankara’nın dar sokakları olmak üzere kentin birçok noktasında seferlerine başladı. Konuyla ilgili düzenlenen teslimat törenine ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, EGO Genel Müdür Yardımcısı Zafer Tekbudak, EGO Otobüs İşletme Daire Başkanı Yahya Şanlıer ile Karsan İç Pazar Satış ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, Karsan Yurtiçi Satış Müdürü Adem Ali Metin, Karsan Kamu Satışları Yöneticisi Fırat Acar ve Karsan Satış Sonrası Yöneticisi Uğur Şahin katılım gösterdi. Konuyu değerlendiren Karsan İç Pazar Satış ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu “Başta Avrupa olmak üzere global arenada, hayatı kolaylaştıran toplu taşıma çözümlerimizle yer aldığımız gibi, ülkemizin de dört bir yanında kent ulaşımına ürünlerimizle katkı sunuyoruz. 8 metre sınıfındaki dizel Atak otobüslerimiz; sahip olduğu teknoloji ve yüksek performanslı motor özellikleri kadar, manevra kabiliyeti, iniş binişi kolaylaştıran alçak tabanlı yapısı, düşük emisyon değerleriyle çevreci oluşu ve konfor özellikleriyle de toplu taşımada rahatlık ve kolaylık sağlıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin filo yenileme çalışmalarında Atak otobüslerimizle hizmet verecek olmaktan mutluyuz. Ayrıca Ankara’nın başkentimiz oluşunun 98. yıl dönümü olan bu değerli günde burada bulunmaktan gurur duyuyoruz” açıklamalarında bulundu.