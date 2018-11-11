ANKARA (AA) - Ankara Valisi Vasip Şahin, "Daha önce devletin sırtında olan istihdam görevini, ihracatın artırılması ve refah seviyesinin yükseltilmesi görevini iş insanları olarak sizler aldınız. Devletin temsilcisi olarak bizlere düşen görev de sizlerin önünüzdeki engelleri kaldırmaktır." dedi.

Şahin, ATO Congresium'da düzenlenen Ankara Odalar ve Borsalar Müşterek Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, şehirlerin gelişmesinde iş insanlarının çok önemli roller üstlendiğini söyledi.

Görev yaptığı her ilde tüccar ve esnafı sık sık ziyaret ettiğini dile getiren Şahin, Ankara'daki tüm iş insanlarına da kapısının sonuna kadar açık olduğunu ifade etti.

Şahin, iş insanlarının Türkiye'nin büyümesinde ve kalkınmasında devletin üzerinde olan pek çok sorumlululuğu üstlendiğine işaret ederek, "Daha önce devletin sırtında olan istihdam görevini, ihracatın artırılması ve refah seviyesinin yükseltilmesi görevini iş insanları olarak sizler aldınız. Devletin temsilcisi olarak bizlere düşen görev de sizlerin önünüzdeki engelleri kaldırmaktır." diye konuştu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da konuşmasına, Ankara Valiliği'ne ataması yapılan Vasip Şahin'e hayırlı olsun dileklerini ileterek başladı.

Bir zamanlar memur kenti olarak bilinen Ankara'nın bugün eğitimin, ticaretin, sanayinin ve başta savunma ve bilişim sektörü olmak üzere yüksek teknolojinin Anadolu'daki merkezi haline geldiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, sanayi odaları öncülüğünde Ankara OSB'lerinin hızla geliştiğini dile getirdi.

Hisarcıklıoğlu, ticaret odasının da Ankara'nın yıllardır çözülemeyen fuar alanı ve yurt dışına direkt uçuşların artırılması konusunda çalışmalar yaptığına işaret ederek, fuar alanının, Ankara'nın marka değerine ve ticari hayatına değer katacağını bildirdi.

Ekonomiyi canlandırmak için şehirlerin cazibesinin artırılması gerektiğini dile getiren Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:

"Bunun için şehrin markalaşmasına, çevre duyarlılığının artmasına ve 'akıllı şehir' olmaya ihtiyaç var. Tüm yerel aktörler, şehirlerdeki özel sektörü nasıl geliştiririz, ticareti ve yatırımları nasıl artırırız diye düşünmeli. Akıllı şehircilik, yeşil binalar, hızlı internet bağlantısı, altyapı kalitesi, çok daha fazla önem kazanıyor. Bizim de hedefimiz, yeni dönemin mega şehirlerinden biri haline gelmek. Sadece ülke içinde değil dünya ile rekabet etmek."

- "ÖTV ve KDV indirimleri ekonomiyi dengeleyecek"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran da oda olarak çalışmalarını üyeler, Ankara ekonomisi ve ülke ekonomisi üzerine kurduklarını belirterek bu kapsamda, Ankara'nın her alanda gelişmesi için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini dile getirdi.

Son birkaç ayda ekonomide olağanüstü bir dönem yaşandığını belirten Baran, dövizdeki yükselişin ekonomik hayatı etkilemesi üzerine oda olarak harekete geçtiklerini ve bankalarla anlaşmalar yaparak KOBİ Destek Kredisi'ne başladıklarını söyledi.

Baran, otomobilde ve beyaz eşyada ÖTV, mobilyada da KDV indirimlerinin ekonominin dengelenmesine önemli bir etkisi olacağını vurgulayarak, "Reel sektörün, çarkları döndürmek için kâr etmemeyi göze aldığı bir dönemde, hükümetimizin vergi gelirleri azalması pahasına indirim yapması, bu ekonomik sıkıntılı dönemin külfetinin eşit paylaşımına yönelik çok önemli bir eylem." dedi.

Toplantıya, Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Ankara Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Faik Yavuz ve Çubuk Ticaret Borsası, Haymana Ticaret Borsası, Polatlı Ticaret Borsası ve Odası, Beypazarı Ticaret Odası, Haymana Ticaret Odası, Şereflikoçhisar Ticaret Odası yönetim kurulu üyeleri katıldı.