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Ankara PERDER'den "bez torba" çağrısı

- Ankara PERDER Başkanı Ahmet Karagöz: - "Bez torba kullanılması konusunda toplumsal bilinç yaratılması için marketlerde 'Doğa Sana Minnettar' başlıklı posterler asacağız"

Ankara PERDER'den
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ANKARA (AA) - Ankara Perakendeciler Derneği (PERDER) Başkanı Ahmet Karagöz, bez torba kullanılması konusunda toplumsal bilinç yaratılması amacıyla marketlerde "Doğa Sana Minnettar" başlıklı posterler asacaklarını bildirdi.

Karagöz, AA muhabirine, 31 Ekim Dünya Tasarruf Günü dolayısıyla plastik poşetler konusunda toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla yürüttükleri çalışmaları değerlendirdi.

Dünyada her saniye 160 bin plastik poşet kullanıldığını belirten Karagöz, bunların yüzde 99'unun geri dönüştürülemediğini söyledi.

Karagöz, Türkiye'de perakende sektöründe yılda yaklaşık 300 bin poşet kullanıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Plastik ürünler günümüzde hayatımızın her köşesinde yer edinmiş durumda. Plastiğin hayatımızda edindiği en büyük yer ise şüphesiz poşet kullanımıyla oluyor. Pazarlardan marketlere, bakkallardan akla gelebilecek diğer tüm dükkanlara kadar her noktada plastik poşetler kullanılıyor. Doğaya saygılı olmak, insanlığa da büyük katkı sağlayacağı için plastik materyallerin kullanımını en aza indirmek gerekiyor."

Yerel marketlerin yılda yaklaşık 313 milyon 200 bin lira, ulusal marketlerin 2 milyon 400 bin lira poşet maliyeti olduğunu vurgulayan Karagöz, doğada çözünmesi yüzyıllar süren plastik poşetlerin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 1 Ocak 2019'dan itibaren yürürlüğe girecek naylon poşet uygulamasıyla ücretli olacağını hatırlattı.

Karagöz, bez torba kullanılması konusunda toplumsal bilinç yaratılması için dernek ve bağlı oldukları Türkiye Perakendeciler Federasyonu olarak, marketlerde "Doğa Sana Minnettar" başlıklı posterler asacaklarını ifade etti.

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Ahmet KaragözAnkara Perakendeciler DerneğiPERDERPlastik Poşet
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