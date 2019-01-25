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Ankara sanayisinin dijital dönüşümüne destek

- ASO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Seyit Ardıç: - "Odamız, 8 bini aşkın üyesi ve 35 meslek komitesiyle Ankara sanayicisinin yüksek katma değer üretmesine, rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlamak ve başta ilimiz olmak üzere ülkemizin ekonomik, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişiminde yol gösterici olmak misyonunu gerçekleştirmek üzere çalışmalarda bulunuyor" - TABİD Başkanı Nuray Başar: - "Sanayiciler ve hızla gelişen bu dönüşüme ayak uydurmaya çalışan firmalar olarak dijitalleşmenin gerisinde kalmamalıyız"

Ankara sanayisinin dijital dönüşümüne destek
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ANKARA (AA) - Ankara Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Seyit Ardıç, "Odamız 8 bini aşkın üyesi ve 35 meslek komitesiyle Ankara sanayicisinin yüksek katma değer üretmesine, rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlamak ve başta ilimiz olmak üzere ülkemizin ekonomik, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişiminde yol gösterici olmak misyonunu gerçekleştirmek üzere çalışmalarda bulunuyor." dedi.

Teknoloji, Araştırma-Geliştirme, Bilim ve İnovasyon Derneği (TABİD) tarafından hayata geçirilecek "Ankara Sanayi 4.0 Hazırlıkları Yerel İzleme Grubu Kurulması Projesi"nin açılış toplantısı ASO'da gerçekleştirildi.

Ardıç, burada yaptığı konuşmada, ASO'nun "başkenti sanayi ve teknolojide lider yapma" vizyonuyla faaliyetlerini sürdürdüğünü belirterek, "Odamız 8 bini aşkın üyesi ve 35 meslek komitesiyle Ankara sanayicisinin yüksek katma değer üretmesine, rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlamak ve başta ilimiz olmak üzere ülkemizin ekonomik, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişiminde yol gösterici olmak misyonunu gerçekleştirmek üzere çalışmalarda bulunuyor." diye konuştu.

Projenin, Türkiye sanayisinin "orta yüksek ve yüksek teknoloji ürünlerinde Afro-Avrasya'nın tasarım ve üretim üssü olma" vizyonuna katkıda bulunacağına işaret eden Ardıç, sanayide teknoloji dönüşümünün gerçekleştirilmesinde de önemli rol oynayacağını dile getirdi.

- "Dijitalleşmenin gerisinde kalmamalıyız"

TABİD Başkanı Nuray Başar da dünyada dijitalleşmeyle birlikte yeni bir üretim dönemine girildiğine dikkati çekerek, nesnelerin interneti, yapay zeka ve akıllı sistemlerin hayata girmesiyle Sanayi 4.0 dönüşümünün hızla başladığını bildirdi.

Türkiye'nin sanayide büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Başar, şunları kaydetti:

"Sanayimizi küresel rekabete hazırlamalıyız. Sanayide önemli bir yere sahip Ankara, 4. Sanayi Devrimi'ne uygun olarak sanayici, yazılımcı ve sivil toplum kuruluşlarıyla bu köklü dönüşümün gerçekleşmesine örnek olmalıdır. Sanayiciler ve hızla gelişen bu dönüşüme ayak uydurmaya çalışan firmalar olarak dijitalleşmenin gerisinde kalmamalıyız."

- Proje hakkında

Avrupa Birliği Başkanlığının Sivil Toplum Destek Programı kapsamında fonlanan projeyle Sanayi 4.0'a ilişkin yerel ve sektörel potansiyeller dikkate alınarak, Ankara bölgesindeki firmaların dijital dönüşümüne destek verilmesi hedefleniyor. Aynı zamanda, kamuoyu yaratılarak Ankara'nın sosyoekonomik gelişimine katkıda bulunulması amaçlanıyor.

Yerel bir izleme grubunun kurulmasını sağlayacak projeye, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ankara Kalkınma Ajansı, TÜBİTAK, Türkiye Bilişim Derneği, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı ve teknoparklar ile üniversitelerin de aralarında bulunduğu paydaşlar destek verecek.

Proje kapsamında, izleme veri tabanı oluşturmaya yönelik anket yapılması, Ankara bölgesi ihtiyaç analizi raporu hazırlama, izleme grubunun oluşturulması, politika önerilerinin hazırlanması, farkındalık artırıcı kampanyalar düzenlenmesi, açık web platformu kurulması gibi bir dizi faaliyetin yapılması planlanıyor.

Gerçekleştirilecek faaliyetler, TABİD'in internet sitesi ve sosyal medya sayfaları üzerinden paylaşılacak.

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