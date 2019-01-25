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Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ve PTT arasında iş birliği

ANKARA (AA) - Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) ile PTT arasında kurum hizmetlerinin kampüse taşınması ve şirket personelinin üniversite eğitimlerinden indirimli yararlanması konusunda iş birliği protokolü imzalandı.ASBÜ Rektörü...

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ve PTT arasında iş birliği
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ANKARA (AA) - Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) ile PTT arasında kurum hizmetlerinin kampüse taşınması ve şirket personelinin üniversite eğitimlerinden indirimli yararlanması konusunda iş birliği protokolü imzalandı.

ASBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Barca, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlük Binası'nda gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, PTT ile yapılan iş birliğinin önemine değindi.

Barca, bu iş birliğiyle üniversitedeki birikimin PTT'ye, yüksek lisans, sertifika ve hizmet içi eğitim gibi programlarla katkıda bulunacağını kaydetti.

PTT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik de dünya ile rekabet içinde bulunan PTT’nin nitelikli ve yüksek bilgi birikimi olan personel sayısını artırmak için üniversitelerle ortaklıklar kurulduğunu aktardı.

Bozgeyik, PTT hizmetlerinin kampüse taşınmasıyla akademisyen ve öğrencilere büyük kolaylık sağlanacağını vurguladı.

İmzalanan iş birliği protokolü ile PTT şubesi, PTT matik, PTT kargomat, posta kahvesi kurulması, PTT kampüs kart gibi uygulamaların hayata geçirilmesi ve şirket personelinin üniversite eğitimlerinden indirimli yararlanması hedefleniyor.

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Ankara Sosyal Bilimler ÜniversitesiKenan BozgeyikPTT
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