Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi ulusal PETROL Trabzon Bursa
Microsoft'a atama
Microsoft'a atama
Avrupa'ya sattılar
Avrupa'ya sattılar
Bu yıl bol olacak
Bu yıl bol olacak
İsyan ettiler
İsyan bayrağını çektiler
Çin'den alıcılar geliyor
Çin'den alıcılar geliyor

Ankara Ticaret Borsası hububat alımlarına başlıyor

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Borsasının (ATB) hububat alımları, 9 Temmuz'da başlayacak. ATB'den yapılan açıklamada, Ahiboz tesislerindeki çelik silolarda 30 bin, tüccarlara ait 86 adet yatay depoda ise 200 bin ton hububat depolanabildiği...

Ankara Ticaret Borsası hububat alımlarına başlıyor

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Borsasının (ATB) hububat alımları, 9 Temmuz'da başlayacak.

ATB'den yapılan açıklamada, Ahiboz tesislerindeki çelik silolarda 30 bin, tüccarlara ait 86 adet yatay depoda ise 200 bin ton hububat depolanabildiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ATB Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz, ürünlerini lisanslı depolara koyanlara sağlanan devlet desteklerine değindi.

Yavuz, şunları kaydetti:

"Üreticilere, yüzde 2 stopaj, yüzde 2 Bağ-Kur muafiyetinin yanı sıra, ton başına altı ay süreyle aylık 6 lira depo kirası desteği, ton başına 25 lira nakliye desteği, parti başına 25 lira analiz desteği ve ürün senetlerinin rehin edilerek alınan kredilere yüzde 100 faiz desteği sağlanmaktadır. Tüccarlara ise Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) ticaretinde yüzde 20 gelir vergisi, yüzde 1 KDV muafiyetiyle ton başına aylık 3 lira depolama desteği verilmektedir. Üretici ve tüccarların bu desteklerden yararlanmalarını, ürünlerini lisanslı depolarda değerlendirmelerini istiyoruz."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Ankara Ticaret Borsası (ATB)ATB Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5