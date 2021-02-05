Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Voleybol Hindistan Brezilya Manisa KOBİ
Kayısı iyi kazandırdı
Kayısı iyi kazandırdı
Mali işler ona emanet
Mali işler ona emanet
Türkiye ortağı oldu
Çiftçinin gelirini artıracak
Çelikle oynuyorlar
Çelikle oynuyorlar
Hedef ABD pazarı
Hedef ABD pazarı

Ankara ve Ege sanayileri konuşulacak

Ekonomi Gazeteciler Derneği’nin her cumartesi saat 16.00 başlattığı Türkiye Ekonomiyi Konuşuyor Projesi’nde bu hafta Ankara ve Ege sanayileri masaya yatırılıyor. Bu haftaki konuklar Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir ile Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar olacak.

Ankara ve Ege sanayileri konuşulacak

Alanında Türkiye’nin en aktif örgütlerinden biri olan ve  800’ü aşkın üyesi ile ses getiren etkinliklere imza atan Ekonomi Gazeteciler Derneği pandemi döneminde de her türlü aracı değerlendirerek ekonominin gündemde kalmasına destek oluyor.

Önce ''Evdekal Sohbetleri'' ile sonrasında  ''EkonomideKal'' buluşmaları ile online olarak  ekonominin öne çıkması için gayretlerine hiç ara vermeyen EGD şimdi de Türkiye çapındaki örgütlülüğünü ekonomiye yansıtarak ''Türkiye Ekonomiyi Konuşuyor'' buluşmalarını başlattı ve devam ediyor.

Gazetecilerin üst örgütü olan Türkiye Gazeteciler Federasyonu’nun destekleri ile EGD üyelerinin ve yerel medya temsilcilerinin katıldığı toplantılar her cumartesi saat 16.00 ile 18.00 arası yapılıyor.

Türkiye Ekonomiyi Konuşuyor’da bu hafta Ankara ve Ege sanayileri masaya yatırılacak.6 Şubat 2021 Cumartesi saat 16.00 ile 18.00 arasında Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir ile Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar konuk olacak. Her iki başkan da önce kendi yöreleri hakkında bilgi verecek sonra da soruları cevap.

Ekonomi Gazetecileri Derneği toplantıya katılmak için aşağıdaki bilgilerin kullanılabileceğini açıkladı:

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/82388595930?pwd=eEVGc3JnL0tSNFVIVHo1RUorTnl2dz09

Meeting ID: 823 8859 5930

Passcode: 550937

İlgili Galeriler
Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
Anahtar Kelimeler:
Ankara Sanayi OdasıEge Bölgesi Sanayi OdasıEBSOASONurettin ÖzdebirEnder YorgancılarEkonomi Gazetecileri DerneğiEGDTürkiye Ekonomiyi Konuşuyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.