Ankara ve Ege sanayileri konuşulacak

Alanında Türkiye’nin en aktif örgütlerinden biri olan ve 800’ü aşkın üyesi ile ses getiren etkinliklere imza atan Ekonomi Gazeteciler Derneği pandemi döneminde de her türlü aracı değerlendirerek ekonominin gündemde kalmasına destek oluyor.

Önce ''Evdekal Sohbetleri'' ile sonrasında ''EkonomideKal'' buluşmaları ile online olarak ekonominin öne çıkması için gayretlerine hiç ara vermeyen EGD şimdi de Türkiye çapındaki örgütlülüğünü ekonomiye yansıtarak ''Türkiye Ekonomiyi Konuşuyor'' buluşmalarını başlattı ve devam ediyor.

Gazetecilerin üst örgütü olan Türkiye Gazeteciler Federasyonu’nun destekleri ile EGD üyelerinin ve yerel medya temsilcilerinin katıldığı toplantılar her cumartesi saat 16.00 ile 18.00 arası yapılıyor.

Türkiye Ekonomiyi Konuşuyor’da bu hafta Ankara ve Ege sanayileri masaya yatırılacak.6 Şubat 2021 Cumartesi saat 16.00 ile 18.00 arasında Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir ile Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar konuk olacak. Her iki başkan da önce kendi yöreleri hakkında bilgi verecek sonra da soruları cevap.

Ekonomi Gazetecileri Derneği toplantıya katılmak için aşağıdaki bilgilerin kullanılabileceğini açıkladı:

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/82388595930?pwd=eEVGc3JnL0tSNFVIVHo1RUorTnl2dz09

Meeting ID: 823 8859 5930

Passcode: 550937