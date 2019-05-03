Ankara ve İstanbul'da gıda denetimi

ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerince Ankara ve İstanbul'da ramazan ayı öncesi gıda denetimi yapıldığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ankara il ve ilçe müdürlüklerine bağlı, 300'ün üzerinde gıda denetim uzmanlarınca 25 ilçede denetim gerçekleştirildiği belirtildi.

Bu kapsamdaki 450 denetimde 40 işletmede olumsuzluk tespit edildiği ve uygunsuzluk belirlenen 18 işletmeye idari para cezası uygulandığı ifade edildi.

Uygunsuzluk tespit edilen diğer 22 işletmeye ise eksiklikler için yasal süre verildiği ve süre sonunda yapılacak denetimde eksikliklerin giderilmemesi idari yaptırım uygulanacağı vurgulandı.

Öte yandan İstanbul il müdürlüğü ve 39 ilçe müdürlüğünce eş zamanlı yapılan denetimlerde 891 işletmenin kontrole tabi tutulduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kontrole tabi tutulmuş olup 91 işletmede uygunsuzluk tespit edilmiştir. Uygunsuzluk tespit edilen işletmelerden 26'sı hakkında idari para cezası uygulanacaktır. Uygunsuzluk tespit edilen diğer işletmelere eksiklikleri gidermeleri için süre verilmiştir. Denetimlerimiz titizlikle devam etmekte olup, halkımızın gıda güvenliğini koruma noktasında çalışmalarımız devam edecektir."