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"Ankara yazılımda öncü illerden"

- ATO Başkanı Gürsel Baran: - "Ankara yazılımda öncü illerden biri ve start-up şirketlerle geleceği çok parlak"

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ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Türkiye'nin yazılım sektörü içinde Ankara'nın payının yüzde 20 düzeyinde olduğunu belirterek, "Ankara yazılımda öncü illerden biri ve start-up şirketlerle geleceği çok parlak." ifadesini kullandı.

Oda'dan yapılan açıklamaya göre Baran, ODTÜ Teknokent'te faaliyet gösteren ATO üyesi bir şirketin dijital ürün tanıtım programına katıldı.

Baran, buradaki konuşmasında, Türkiye'nin 30 milyar doları aşan bilişim sektörü büyüklüğü içinde yazılımın payının 6 milyar dolardan fazla olduğu kaydetti.

Sektörde ithalatın azaltılması adına yerli ve milli üretimin önemine işaret eden Baran, "Bilişimde yıllar önce başlatılan yerlilik ve millilik hamlelerinin gerçekleşmesi için kamu ve özel sektörün birlikte hareket etmesi gerekiyor. Ankara yazılımda öncü illerden biri ve start-up şirketlerle geleceği çok parlak." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, tanıtım programına ev sahipliği yapan şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Ertek'i de genç bir girişimci olarak 30'dan fazla kişiye istihdam sağlaması nedeniyle kutladı.



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Anahtar Kelimeler:
ATOGürsel BaranYazılım
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