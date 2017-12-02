Ankara'da gıda denetimleri sıklaştı

ANKARA (AA) - MUSTAFA ÇALKAYA - Yılbaşı öncesi gıda denetimlerinin hız kazandığı Ankara'da, gıda üretimi ve satışı yapan işletmelere 11 ayda 6 milyon 806 bin 660 lira idari para cezası uygulandı.

AA muhabirinin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Ankara Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce bu yıl aralık ayına kadar gıda üretim yerlerinde 10 bin 217, gıda satış yerlerinde 27 bin 666 ve toplu üretim yerlerinde 25 bin 894 denetim yapıldı.

Söz konusu dönemde gerçekleştirilen toplam 63 bin 777 denetim sonucunda bin 519 işletmeye toplam 6 milyon 806 bin 660 lira idari para cezası kesildi, 3 işletme hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Ankara'da 2014'te 42 bin 573 denetimde 5 milyon 252 bin 107 lira, 2015'te 43 bin 671 denetimde 4 milyon 522 bin 208 lira, geçen yıl ise 52 bin 163 denetimde 5 milyon 474 bin 298 lira idari para cezası kesilmişti.

Ankara Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Bülent Korkmaz, özellikle yılbaşı öncesi denetimleri arttırdıklarını ve başkentlilerin gıda güvenliği konusunda herhangi bir endişe duymamaları için 24 saat esasına göre çalışma yürüttüklerini söyledi.

Korkmaz, denetlenen işletmelerin imalathane ve sunum yapılan reyonlarının incelendiği belirterek, denetimlerde ham maddelerin son kullanma tarihleri, muhafaza koşulları ve etiket bilgilerinin eksiksiz olmasının yanı sıra genel ve özel hijyen kurallarına uyulup uyulmadığının da kontrol edildiğini aktardı.

Bu yıl yapılan denetimlerden 4 binin üzerinde numune toplandığının altını çizen Bülent Korkmaz, gıda güvenliği açısından yapılan eğitim faaliyetleriyle işletmelerde geçmişe oranla çok ciddi bir iyileşme meydana geldiğini ifade etti.

Korkmaz, şunları kaydetti:

"Esasında bizim gıdadaki iddiamız, tarladan sofraya veya çiftlikten çatala gelinceye kadar gıdanın her aşamasını takip etmek. Vatandaşımız hiçbir şekilde endişe etmesin. Gerçekten çok bilinçli bir tüketicimiz var. Şunu da söylüyoruz zaman zaman, kamu olarak gerekli denetimleri her zaman yapacağız ama en büyük denetçi aynı zamanda tüketicidir. Tüketiciler, işletmelerde görmüş olduğu aksaklıkları 'Alo 174 Gıda Hattı'na, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerimize bildirecekler, biz de anında gereğini yapacağız."

Denetim yapılan işletme yetkililerinden Yunus Yılmaz ise denetimlerden memnun olduklarını dile getirerek, "Her daim biz de hazır durumda olmak isteriz, çünkü gıda hassas bir konu." değerlendirmesinde bulundu.