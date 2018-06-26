Ankara'da Hasat Bayramı

ANKARA (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, ülke çapında lisanslı depoculuk sisteminde 2 milyon 48 bin tonluk kapasiteye ulaşıldığını belirterek, "Kuruluş izni almış 129 şirketin tamamına lisans verilmesi durumunda öngörülen depolama kapasitemiz 10 milyon tonu aşacaktır." dedi.

Tüfenkci, Polatlı Ticaret Borsası tarafından düzenlenen Hasat Bayramı etkinliğinde yaptığı konuşmada, tarım ürünlerinin fiyatlarının ticaret borsalarında arz ve talep şartlarına göre oluştuğunu söyledi.

Ticaret borsalarının etkin ve işleyen piyasa mekanizmasının oluşmasında ve fiyat hareketlerinde istikrarın sağlanmasında en önemli aktör olduğunu vurgulayan Tüfenkci, “Alıcı ile satıcının bir araya gelmesiyle fiyatların serbest rekabet ortamında oluşmasını sağlamak esas amaçtır. Üretim imkanlarımız, üretim kapasitemiz ne kadar yüksek olursa olsun pazarlama aşamasında yaşanacak sıkıntılar amaca ulaşmamızı engelleyecektir.” diye konuştu.

Tüfenkci, üretim ile pazarlamanın birbirinin ayrılmaz parçaları olduğuna dikkati çekerek, tarımda üretim, depolama ve fiyat oluşumunun birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini dile getirdi.

Lisanslı depoculuk sisteminin ilk adımının 2011’de 20 bin tonla Polatlı’da atıldığını anımsatan Tüfenkci, lisanslı depolara teslim edilen ürünler karşılığındaki senetlerin borsalarda işlem gördüğünü söyledi.

Bugüne kadar 129 şirkete Bakanlık olarak kuruluş izni verdiklerini ve 48'inin lisanslı depo olarak faaliyete geçtiğini bildiren Tüfenkci, şunları kaydetti:

"Bugün tüm ülke çapında lisanslı depoculuk sisteminde 2 milyon 48 bin tonluk kapasiteye ulaştık. Kuruluş izni almış 129 şirketin tamamına lisans verilmesi durumunda ise öngörülen depolama kapasitemiz 10 milyon tonu aşacaktır. Ürün ihtisas borsasının da faaliyete geçmesiyle artık ürünleriniz bu borsada işlem görecek. Sadece ilgili yatırımcılar değil, lisanslı depolardaki ürünlere yatırım yapmak isteyen vatandaşlarımız ürün ihtisas borsasından hisse alarak ticaretin gelişmesine vesile olacak."

- "Lisanslı depo kira ücretinin tamamını devletçe karşılayacağız"

Tüfenkci, ürünlerini lisanslı depolarda muhafaza eden ürün sahiplerinin lisanslı depo işletmelerine ödediği depo kira ücretlerinin yarısını devletçe karşıladıklarını anımsatarak, "Bundan sonra ürünlerin lisanslı depo kira ücretinin tamamını devletçe karşılayacağız. Ürününü lisanslı depoya koyan üreticilere ve üretici birliklerine ton başına 25 lira nakliye desteği sağlayacağız. Böylece üreticilerimiz hiçbir masrafla karşılaşmadan, sıfır maliyetle ürünlerini lisanslı depolara getirebilecek ve belirli bir süre lisanslı depolarda muhafaza ederek başta fiyat artışları ve vergi istisnaları olmak üzere lisanslı depoculuk sisteminin avantajlarından yararlanabilecek.” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimleri'nde milletin yeniden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçtiğine işaret eden Tüfenkci, "Cumhurbaşkanlığı hükümet modelinin ilk uygulayıcısı olarak Cumhurbaşkanımıza kaptanlığı verdiniz. Yeni sistemle bakanlıklar ve bürokrasi de yapılanıyor. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı da yeniden yapılandırılacak. Teşvikler sadeleştirilerek 10 kalemden 3 ya da 4 kaleme indirilecek, böylece direkt size ulaşabilecek." değerlendirmesinde bulundu.

- "Ekonomiye ve reformlara odaklanma zamanı"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da tüm ticaret borsalarına ücretsiz verecekleri yeni bir tescil yazılımı hazırladıklarını belirterek, bu program sayesinde tescile gelen üyelerin bütün işlemlerini buradan yapabileceğini kaydetti.

Ürün İhtisas Borsası'nı da hayata geçireceklerine işaret eden Hisarcıklıoğlu, "Lisanslı depolardan alacağınız ürün senetleri, bu borsada alınıp satılacak. Bu sistemle üreticinin, tüccarın mahsulü, ulusal ve uluslararası piyasada doğrudan alıcı bulabilecek." diye konuştu.

Seçimlerin Türkiye’ye hayırlı olmasını dileyen Hisarcıklıoğlu, artık ekonomiye ve reformlara odaklanma zamanı olduğunu belirtti.

Polatlı Ticaret Borsası Başkanı Yahya Toplu ise Anadolu'da tarım yapmanın çok zahmetli bir iş olduğuna dikkati çekerek, borsanın faaliyetlerinden ve devletin yerli üreticilere verdiği teşviklerden bahsetti.

Etkinliğe, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya da katıldı.

Konuşmaların ardından, Polatlı Ticaret Borsası Elektronik Satış Salonu düzenlenen törenle hizmete açıldı.