Ankara'da ocakta 1,2 milyon kişi hava yolunu kullandı

ANKARA (AA) - Esenboğa Havalimanı'nda, bu yılın ocak ayında, 1 milyon 211 bin 632 yolcuya hizmet verildi.

DHMİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ocak ayına ilişkin havalimanı istatistikleri dikkate alındığında geçen ay Ankara Esenboğa Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiği 1 milyon 62 bin 799, dış hat yolcu trafiği 148 bin 833, toplamda ise 1 milyon 211 bin 632 oldu.

Bu yılın ocak ayında Ankara Esenboğa Havalimanı'na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 7 bin 318 oldu. Dış hatlar uçak trafiği bin 452 olmak üzere toplam uçak trafiği 8 bin 770'e ulaştı.

Söz konusu ayda Ankara Esenboğa Havalimanı yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda 9 bin 268 ton olarak gerçekleşti.



























