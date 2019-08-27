Ankara’da okul servis ücretleri belli oldu

Okullar açılıyor… Milyonlarca okul servisi aracı 9 Eylül’de yollara çıkacak. Peki bu yıl okul servisi ücretlerinde ne kadar artış yapılacak? İstanbul ve İzmir’de henüz öğrenci servis ücretleri belli olmadı ancak Ankara’da okul servis ücretlerine yüzde 13 oranında zam yapıldı.



Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Tuncay Elmadağlı okul servisi ücretleri hakkında açıklamalarda bulundu. Elmadağlı okul servis ücretlerine yüzde 13 zam yapıldığını belirtti.



Velilere uyarılar



Geçtiğimiz günlerde ise Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, okul servis ücretlerinin ulaşım koordinasyon merkezleri (UKOME) tarafından mesafeye-kilometreye bağlı olarak belirlendiğini ve tarifeden yüksek ücret talep edilemeyeceğini belirterek, “Henüz UKOME tarafından tarife belirlenmemişken velilerimiz kendilerinden yüksek fiyat talep eden bu servisçilerle anlaşma yapmasın.” ifadelerini kullanmıştı.



Küçük, okul servis taşıyıcılığı yapan işletmelerin öğrenciyi kabul etmeme ve UKOME tarafından belirlenen tarifeden fazla fiyat alma imkanlarının olmadığını belirterek, “Bu durum hem kanunen hem de yönetmeliklere göre yasaktır. Aksi mümkün değildir.” diye konuşmuştu.



İşletmeler denetlenmeli



Küçük, “Milli eğitim il ve ilçe müdürlükleri, büyükşehir ve ilçe belediyeleri, okul yönetimleri ve hatta okul aile birlikleri okulların servis taşımacılığını yapan işletmeleri denetlemeli veya kontrol etmeli. Vatandaşlarımız da kendilerinden yüksek ücret talep eden servisçileri bu kurum ve kuruluşlara şikayet etmeli.” ifadelerini kullanmıştı.