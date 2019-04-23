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Ankara'dan Bakü'ye doğrudan uçuşlar başladı

- ATO Başkanı Gürsel Baran: - "Ankara, Anadolu'nun dünyaya, dünyanın da Anadolu'ya açılan kapısı olacak" - "Kardeş ve dost ülke Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye yapılan direkt uçuşlar sayesinde Ankara'nın sağlık ve termal turizmine de katkı sağlamak adına temaslarımız olacak"

Ankara'dan Bakü'ye doğrudan uçuşlar başladı
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ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Ankara'nın, Anadolu'nun dünyaya, dünyanın da Anadolu'ya açılan kapısı olacağını belirterek, "Kardeş ve dost ülke Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye yapılan direkt uçuşlar sayesinde Ankara'nın sağlık ve termal turizmine de katkı sağlamak adına temaslarımız olacak." ifadelerini kullandı.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Odanın çalışmalarıyla Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan yurt dışına direkt uçuşlara yeni bir hat daha eklendi.

Berlin, Frankfurt, Viyana, Paris, Londra, Roma ve Tiflis'e uçuşların ardından Türk Hava Yolları'nın Ankara'dan doğrudan Bakü seferleri başladı.

- Ticaret vurgusu

ATO heyeti de Ankara-Bakü uçuşunu desteklemek amacıyla Azerbaycan'ın başkentine seyahat etti. Söz konusu uçuş öncesi, Türk Hava Yolları Ankara Satış Müdürlüğü ve Baran başkanlığındaki ATO heyetinin katılımıyla tören düzenledi.

ATO Başkanı Baran, "Ankara, Anadolu'nun dünyaya, dünyanın da Anadolu'ya açılan kapısı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ve Azerbaycan arasındaki kardeşliğin ticaret rakamlarına da yansımasını arzu ettiklerini vurgulayan Baran, "Ankaralı iş insanlarına direkt uçuşlara sahip çıkmaları için çağrıda bulunuyorum. Eğer biz seferlere sahip çıkar ve gerekli doluluğu sağlarsak THY yönetiminden başka hatlar isteriz ve Ankara'mızın ticaret hacmini daha üst seviyelere çıkarabiliriz." ifadelerini kullandı.

- Bakü'ye haftada 3 gün uçuş

Ankara'dan Bakü'ye haftada 3 gün uçuş yapılacağını anımsatan Baran, şunları kaydetti:

"Direkt uçuşlara yeni hatlar eklemeyi hedefliyoruz. Bunun için ATO olarak daha çok çalışacağız. Kardeş ve dost ülke Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye yapılan direkt uçuşlar sayesinde Ankara'nın sağlık ve termal turizmine de katkı sağlamak adına temaslarımız olacak. Malumunuz Akyurt'ta yapımı devam eden uluslararası fuar alanımız var. Bittiğinde kongre ve fuar turizmine de katkı sağlamayı hedefliyoruz."

Açıklamada, ATO heyetinin Bakü'de Şehitler Anıtı ile Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral'ı ziyaret edeceği bildirildi.

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