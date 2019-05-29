Ankara'nın savunma ve havacılık başarısı

ANKARA (AA) - OSTİM Sanayici ve İş İnsanları Derneği (OSİAD) Başkanı Süleyman Ekinci, "İstanbul Sanayi Odasının (İSO) açıkladığı 'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' listesinde 39 Ankara firmasının yer almasıyla göğsümüz kabardı." ifadesini kullandı.

Ekinci, yaptığı yazılı açıklamada, Ankara'nın "sanayinin başkenti" olma yolunda hızla ilerlediği belirtti.

İSO'nun açıkladığı "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" listesinde 39 Ankara firmasının yer aldığını anımsatan Ekinci, "Yüksek teknoloji yoğunluklu sanayinin payı yüzde 5'in üzerine çıktı. Bu yükseliş savunma ve havacılık sektörlerinden kaynaklanıyor. Ankara, her iki sektörde öncü konumundadır." değerlendirmesinde bulundu.

Ankara'nın sanayi sektöründe belirgin yükseliş kaydettiğini vurgulayan Ekinci, 2016 yılında ilk 500 firma listesinde 37 firma bulunurken, 2017 yılında bu sayının 39'a çıktığını, geçen yıl da bu seviyenin korunduğunu aktardı.

Ekinci, ülkenin içinde bulunduğu şartlara rağmen Ankara'nın başarısını sürdürdüğünü belirterek, "Ankara, Türkiye'nin en önemli sanayi üretim merkezlerinden biri haline gelmiştir. Üstelik, üretim ve ihracat yapısına baktığımızda da teknolojik düzeyi itibarıyla Türkiye ortalamasından farklılaştığını ve yüksek teknolojiye dayalı bir üretim yapısının geliştiğini görmekteyiz." ifadesini kullandı.

- "Yüksek teknolojide Türkiye'nin lokomotifi"

Ankara'nın üniversiteleri, teknoparkları ve araştırma merkezleriyle üniversite-sanayi iş birliğinin kurumsallaşmasında diğer kentlere göre daha ileride olduğunu bildiren Ekinci, şunları kaydetti:

"Ankara, sahip olduğu nitelikli nüfusa istihdam yaratma kapasitesi bakımından da ülke içinde iyi konumdadır. Ayrıca, teknoloji yoğunluğuna göre yaratılan katma değer dağılımında sevindirici bir tablo ortaya çıkmıştır. Türkiye genelinde ileri teknolojinin payı 2017 yılında yüzde 3,6 iken, iki kata yakın bir artış gerçekleştirilerek yüzde 5,3'e ulaşmıştır. Yüksek teknoloji yoğunluklu sanayilerin payında ilk kez hissedilir artış yaşanması, büyük ölçüde savunma ve havacılık sanayi sektörlerinden kaynaklanmaktadır. Ankara, her iki sektör için de merkez durumundadır. Listede yer alan ASELSAN, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ, ROKETSAN, HAVELSAN, FNSS Savunma Sistemleri AŞ ile Ankara, yüksek teknolojili üründe Türkiye'ye lokomotiflik yapıyor."