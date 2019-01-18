Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda ekonomi Trabzon food istanbul Bursa
Davos Zirvesi başlıyor
Davos Zirvesi başlıyor
EMSAD'tan yerli atağı
EMSAD'tan yerli atağı
En iyi ödülü aldı
En iyi ödülü aldı
Fındıkı zirve yaptı
Fındıkı zirve yaptı
Ayder kar şenliği başlıyor..
Kar şenliğine celun

ANKESOB'dan Ticaret Bakanı Pekcan'a ziyaret

ANKARA (AA) - Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) Başkanı Mehmet Yiğiner, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ı ziyaret etti. ANKESOB'dan yapılan açıklamaya göre, Bakanlık makamında gerçekleşen...

ANKESOB'dan Ticaret Bakanı Pekcan'a ziyaret
banner17

ANKARA (AA) - Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) Başkanı Mehmet Yiğiner, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ı ziyaret etti.

ANKESOB'dan yapılan açıklamaya göre, Bakanlık makamında gerçekleşen ziyarette Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan da hazır bulundu.

ANKESOB'un faaliyetleri hakkında Bakan Pekcan'a bilgi veren Yiğiner, esnaf ve sanatkarların gelişimine yönelik beklenti ve taleplerini iletti, sorun ve çözüm önerilerine ilişkin görüşlerini aktardı.

Yiğiner, uygun koşullarda kullandırılan kredilerin esnaf ve sanatkarın ayakta kalmasına önemli katkı sağladığını belirterek, "Yeni Esnaf Kredi Programı kapsamında esnaf ve sanatkarlarımızın kredi ihtiyaçlarını karşılamak üzere 2019 yılında toplam 22 milyar lira kredi desteği verilecek olmasını büyük memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesini kullandı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ANKESOBMehmet YiğinerTicaret Bakanı Ruhsar Pekcan
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1