Anlaşma Türkiye İngiltere ticaretini ikiye katlar

Serbest Ticaret Anlaşması ile Türkiye ve İngiltere arasındaki ticaret hacmi 2 katına çıkarak 50 milyar dolara ulaşmasını bekliyoruz. Birleşik Krallık ile Türkiye arasında yapılan Serbest Ticaret Anlaşması’nın (STA) iki ülkeye de son derece katkı sağlayacak son derece önemli bir gelişme olduğunu düşünüyorum. İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılması (Breixt) hemen hemen bütün bölgede bir tedirginliğe neden oluyordu. Türkiye’nin de AB’nin Gümrük Birliği anlaşmasında yer alması ve İngiltere’nin Birlik’ten ayrılma isteği nasıl bir durum sonuç yaratacağı konusunda kaygılar yaratıyordu. Şimdi bu kaygıların ortadan kalkmasının yanında İngiltere ve Türkiye arasındaki STA ile birlikte gelişmeler çok netleşti. Türkiye ve İngiltere arasında hali hazırda 25 milyar dolarlık bir ticaret hacmi var. Ocak ayında yürürlüğe girecek STA ile iki ülke arasında iki ülke arasındaki ticaret hacminin önümüzdeki yıllarda 50 milyar dolara ulaşması çok gerçekçi bir beklenti olacak. Şuan 2 bin civarında Türk ve İngiliz şirketlerinin ortaklıkları var. Bu anlaşma önümüzdeki günlerde iki ülke şirketlerini birbirlerine daha da yakınlaştıracak ve ciddi ticaret alt yapısı oluşturacağını düşünüyorum. Bu anlaşma ile Türkiye, İngiltere için önemi daha da artan bir ülke konumuna gelmiştir. Farklı ticari alanlarda gerçekleştirilen ticaret daha da şekillenecek ve artacak. Bu da Türk ekonomisine önümüzde yıllarda çok ciddi katkı sağlayacak.