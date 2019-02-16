Anne sütü kalitesinde buzağı maması üretildi

ANKARA (AA) - MEHMET FATİH ERDOĞDU - Ankaralı bilim insanları, süt tozu ve peynir altı suyundan anne sütüne eş değerde buzağı maması üretti.

Tarım, Gıda ve Hayvancılık Teknokenti'nde yerli imkanlarla geliştirilen, probiyotik açıdan zengin mamanın hayvan hastalıklarının ve ölümlerinin önlenmesine ciddi katkı sağlaması bekleniyor.

Ürünü geliştiren ekibin başındaki isim olan Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Pınar Saçaklı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mamanın çok yakında piyasada yerini alacağını söyledi.

Mamanın anne sütüyle aynı kalitede mineral, vitamin ve zengin bileşen içerdiğine dikkati çeken Saçaklı, "İthal mamaya göre bunun üretimi çok daha makul. Bu anlamda çiftçiye yararının çok daha fazla olacağını düşünüyoruz." dedi. Saçaklı, mamada kullanılan probiyotikle ilgili patent başvurusunda bulunduklarını da kaydetti.

- "Mamalarla da anne sütü kadar kaliteli besin sağlanabiliyor"

Mamanın üretilmesinin bu alandaki ithal bağımlılığı önleyeceğine inandığını belirten Saçaklı, mevcut ithal ürünler içinde anne sütü kalitesinde mama bulunmadığının altını çizdi.

Saçaklı, daha yüksek maliyetli olmalarının yanında ithal mamaların buzağı ölümlerine ve hastalıklara da yol açtığını dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"En önemli konu başlangıçta hijyen ve biyogüvenlik. Bu konu aşılmadıkça ne yaparsak yapalım yetersiz kalacağız. Daha sonra doğan buzağıların ağız sütü dediğimiz kolostrumla beslenmesi lazım. Bu, anneden 1-2 gün içerisinde gelen süt. Bundan sonraki aşamada da ister anne sütü ister mamayla besleyin aynı performansı elde edebiliyorsunuz. Bu konudaki yanılgı anne sütü daha iyi mama kötü. Aslında mamalarla da anne sütü kadar kaliteli besin sağlanabiliyor. Biz kendi projemizde anne sütüyle eşit performans elde ettik."

- "Peynir altı suyu buzağı maması açısından zengin bir kaynak"

Saçaklı, geliştirdikleri mamanın peynir altı suyu ve süt tozundan elde edildiğini vurgulayarak, bu maddelerin hayvanların beslenmesi açısından zengin içeriğe sahip olduklarını belirtti.

Bu nedenle söz konusu ürünlerin mama imalatında kullanılabileceğine işaret eden Saçaklı, "Ülkemizde çok fazla peynir üretiliyor ve buradan artan peynir altı suyu israf ediliyor, dökülüyor hatta çevre kirliliği oluşturuyor. Oysa bu buzağı maması üretimi açısından çok zengin bir kaynak." diye konuştu.

- "Üniversite-sanayi iş birliğinin önemi çok iyi fark edildi"

Saçaklı, üniversitelerde geliştirilen projelerin dosyalarda kalmasının ülke açısından büyük bir kayıp olduğunu ifade ederek, "Devletimizin üniversite-sanayi iş birliğine önem vermesi ve desteklerini arttırması yapılan emeklerin boşa gitmemesi anlamında çok değerli. Sanayici sorunlarını bize söylerse doğrudan çözüm noktasında destekler sunulabilir. Bu anlamda teknokentler çok iyi avantaj oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Mamayla ilgili Tarım Kredi Yem Kurumu ile görüştüklerini anlatan Saçaklı, ürünün birkaç ay içinde piyasaya çıkacağını sözlerine ekledi.