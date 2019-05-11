Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda Rusya Trabzon Bursa dünya
Pakdemirli Japonya'da
Pakdemirli Japonya'da
1.4 milyar lira kar etti
1.4 milyar lira kar etti
Hedef birlikte büyümek
Hedef birlikte büyümek
Şeker ihracatına izin
Şeker ihracatına izin
Bahadır BAŞ yeniden aday!
Bahadır BAŞ yeniden aday!

Anneler Günü

- ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran: - "Evladını teröre kurban vermiş şehit anneleri başta olmak üzere, tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlarım"

Anneler Günü
banner17

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, dünyanın en saf ve temiz sevgisinin "anne sevgisi" olduğunu belirterek, "Evladını teröre kurban vermiş şehit anneleri başta olmak üzere, tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlarım." ifadesini kullandı.

Baran, "Anneler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Toplumun geleceğinin inşasında, en büyük payın çocukları yetiştiren annelere ait olduğuna işaret eden Baran, güçlü annelerin, güçlü aile, güçlü ailelerin de güçlü toplumu oluşturacağını vurguladı.

Baran, evi "yuva" haline getiren, aileyi birbirine bağlayan annelerin üreten, eğiten, öğreten, çalışan rolüyle toplumu şekillendirme gücüne sahip olduklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu yüzden yaşadığımız topraklara verdiğimiz değeri tek kelime ile ifade etmek için 'anavatan' diyoruz. İş hayatında da gerek çalışan gerekse girişimci olarak başarılara imza atan annelerimiz, gelecek nesillere örnek teşkil ediyor. Dünyanın en saf ve temiz sevgisi, anne sevgisidir. Bu duygu ve düşüncelerle başkent iş dünyası adına, evladını teröre kurban vermiş şehit anneleri başta olmak üzere, tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlarım, hürmetlerimi sunarım."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Anneler GünüATOGürsel Baran
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5