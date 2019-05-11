Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda dünya Rusya Bursa Trabzon
Çitçiye destek
Çitçiye müthiş destek
G20 tarımı konuşuyor
G20 tarımı konuşuyor
Pakdemirli Japonya'da
Pakdemirli Japonya'da
1.4 milyar lira kar etti
1.4 milyar lira kar etti
Hedef birlikte büyümek
Hedef birlikte büyümek

Anneler Günü

- TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: - "Anneler, toplumun temel direğidir" - "Bireylerin yetişmesinde en büyük pay annelere ait olduğuna göre toplumların mimarı da onlardır. Annelerin yüreğindeki sevgi, dünyanın en büyük gücüdür"

Anneler Günü
banner17

ANKARA (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, annelerin toplumun "temel direği" olduğunu belirterek, "Bireylerin yetişmesinde en büyük pay annelere ait olduğuna göre toplumların mimarı da onlardır. Annelerin yüreğindeki sevgi, dünyanın en büyük gücüdür." ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, "Anneler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yeryüzünün en anlamlı ve güçlü sevgisinin, annelerle çocuklar arasında geliştiğine işaret eden Hisarcıklıoğlu, mesajında şunları kaydetti:

"Ülkemizin geleceğinin şekillenmesinde annelerimizin, aile içinde ana rol oynadığına şüphe yoktur. Anneler, toplumun temel direğidir. Bireylerin yetişmesinde en büyük pay annelere ait olduğuna göre toplumların mimarı da onlardır. Annelerin yüreğindeki sevgi, dünyanın en büyük gücüdür. Kadınlarımızın, aynı zamanda ekonomiye ve ticarete ellerini dokundurduklarında ne güzel bir bereketin ve başarının altına imza attıklarını sayısız örnekle biliyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, Türk iş dünyası adına hepimizin baş tacı bütün annelerimizi kutluyor, saygıyla selamlıyorum."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Anneler GünüRıfat HisarcıklıoğluTOBB
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5