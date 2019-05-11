ANKARA (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, annelerin toplumun "temel direği" olduğunu belirterek, "Bireylerin yetişmesinde en büyük pay annelere ait olduğuna göre toplumların mimarı da onlardır. Annelerin yüreğindeki sevgi, dünyanın en büyük gücüdür." ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, "Anneler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yeryüzünün en anlamlı ve güçlü sevgisinin, annelerle çocuklar arasında geliştiğine işaret eden Hisarcıklıoğlu, mesajında şunları kaydetti:

"Ülkemizin geleceğinin şekillenmesinde annelerimizin, aile içinde ana rol oynadığına şüphe yoktur. Anneler, toplumun temel direğidir. Bireylerin yetişmesinde en büyük pay annelere ait olduğuna göre toplumların mimarı da onlardır. Annelerin yüreğindeki sevgi, dünyanın en büyük gücüdür. Kadınlarımızın, aynı zamanda ekonomiye ve ticarete ellerini dokundurduklarında ne güzel bir bereketin ve başarının altına imza attıklarını sayısız örnekle biliyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, Türk iş dünyası adına hepimizin baş tacı bütün annelerimizi kutluyor, saygıyla selamlıyorum."