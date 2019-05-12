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Anneler Günü

- TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Annelerimizi bir gün değil her gün hatırlamalı, onlara sevgi, saygı ve hürmette kusur etmemeliyiz"

Anneler Günü
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ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Annelerimizi bir gün değil her gün hatırlamalı, onlara sevgi, saygı ve hürmette kusur etmemeliyiz." ifadesini kullandı.

Palandöken, Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, sevgi, özveri ve fedakarlık duygularının simgesi annelerin, kişinin yaşamını şekillendiren en önemli rol model olduğunu belirtti.

Anne sevgisinin hayattaki en hakiki ve güçlü sevgi olduğuna dikkati çeken Palandöken, şunları kaydetti:

"Hepimiz için en kutsal, en özel ve en değerli varlıklar hiç kuşkusuz annelerimizdir. Başarılı olan tüm bireylerin ve büyük milletlerin arkasında güçlü anneler vardır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de söylediği gibi 'Kadınlarımızın genel görev ve çalışmalarda paylarına düşen işlerden başka, en önemli, en hayırlı, en faziletli bir ödevleri de iyi anne olmalarıdır'. Bu görüşten gelen bir toplumun evlatları olarak cennetin annelerin ayağının altında olduğuna inanıyoruz. Annelerimizi bir gün değil her gün hatırlamalı, onlara sevgi, saygı ve hürmette kusur etmemeliyiz. Ömürlerini evlatlarına adayan tüm annelerimizin ellerinden öpüyor, hayatını kaybeden annelerimizi ise rahmetle ve minnetle yad ediyorum."

- "Anneler, karşılıksız sevginin sembolü"

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın ise annelerin karşılıksız sevginin sembolü olduğuna işaret ederek, "Evlatlarının doğduğu andan itibaren üstüne titreyerek gözünden bile esirgeyen annelerimize hak ettikleri ilgi ve sevgiyi sadece bugün değil her zaman göstermeliyiz. Onların hayır duasını almak için çok çalışmalı, hürmet etmeliyiz. Tecrübeleriyle bizlere yol gösteren, hayata umutla bakmamızı sağlayan değerli annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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Anneler GünüBendevi PalandökenTESK
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