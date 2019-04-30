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Anneler Günü Hediye Rehberi Amazon.com.tr’de

İSTANBUL (AA) - Amazon.com.tr Anneler Günü için eşsiz ve yaratıcı hediye fikirlerini bir araya topladığı Hediye Rehberi'ni duyurdu.Amazon.com.tr'den yapılan açıklamaya göre, kişisel bakımdan elektroniğe spor ürünlerinden modaya...

Anneler Günü Hediye Rehberi Amazon.com.tr’de
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İSTANBUL (AA) - Amazon.com.tr Anneler Günü için eşsiz ve yaratıcı hediye fikirlerini bir araya topladığı Hediye Rehberi'ni duyurdu.

Amazon.com.tr'den yapılan açıklamaya göre, kişisel bakımdan elektroniğe spor ürünlerinden modaya kadar 16 farklı kategoride yüz binlerce ürün çeşidini bir araya getiren rehber, tek tıkla en özel Anneler Günü hediyesini sunuyor.

Türkiye’deki müşterilerine moda sever, ev kuşu, hünerli, teknoloji meraklısı, kitap kurdu ve spor sever anneler olmak üzere altı farklı kategori altında gruplandırdığı yüz binlerce hediye seçeneği sunan Amazon.com.tr ile her annenin ilgi alanına özel hediye alternatifi bulmak kolaylaşıyor.

Teknoloji meraklılarından kitap kurtlarına, spor severlerden yeni annelere, hünerli aşçılardan modaseverlere kadar birçok farklı tarza hitap eden farklı hediye seçeneklerini kategorilendiren Amazon.com.tr’de her bütçeye uygun hediye alternatifleri yer alıyor.

Amazon.com.tr hediye rehberini kullanan kullanıcılar kişiselleştirilmiş kategorilerden birini seçerek en iyi alternatiflere en iyi fiyatla hızlıca ulaşabiliyor. Amazon.com.tr’nin anneler günü hediye rehberinde yer alan yüz binlerce ürün, uygun fiyat ve birçok üründe geçerli ücretsiz teslimat ayrıcalığıyla kullanıcıları bekliyor.


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