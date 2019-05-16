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Antalya 4,5 ayda nüfusu kadar yabancı turist ağırladı

- Turizmin başkenti Antalya'ya 4,5 ayda gelen turist sayısı, geçen yıla göre yüzde 24'lük artışla 2 milyon 347 bine ulaştı - İlk sırada yaklaşık 820 bin turistle yer alan Rusya'yı Almanya, İngiltere, Hollanda ve Ukrayna takip etti

Antalya 4,5 ayda nüfusu kadar yabancı turist ağırladı
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ANTALYA (AA) - Yaklaşık 2,5 milyon nüfusa sahip turizmin başkenti Antalya'ya, 4,5 ayda 178 ülkeden 2 milyon 347 bin 152 turist geldi.

Antalya Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, dünyanın en önemli turizm destinasyonu arasında yer alan kente, 1 Ocak ile 15 Mayıs arasında gelen turist sayısında geçen yıla göre yüzde 24'lik artış yaşandı.

Geçen yıl ilk 4,5 ayda 1 milyon 891 bin 428 yabancı turist ağırlayan Antalya'yı, bu yıl aynı dönemde 178 ülkeden 2 milyon 347 bin 152 turist ziyaret etti.

- Rusya pazarında yüzde 30'luk artış

Antalya'ya gelen turistlerin ülkelerine göre dağılımında ise Rusya ilk sırada yer aldı. Rus turist sayısı, geçen yıla göre yüzde 30 artarak 819 bin 406 oldu. İkinci sırada 475 bin 198 turistle Almanya, ardından 140 bin 606 turistle İngiltere geldi.

İngiltere'yi ise sırasıyla Hollanda, Ukrayna, Polonya, Litvanya, İsrail, Belçika ve Danimarka takip etti.

Deniz, kum ve güneş turizminin yanında alternatif turizm alanları ile misafirlerine farklı destinasyonlar sunan Antalya, 4,5 ayda 178 ülkeden turist ağırladı.

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Anahtar Kelimeler:
AlmanyaHollandaIngiltereRusyaTuristUkrayna
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