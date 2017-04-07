Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Türel:

ANTALYA (AA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Kruvaziyer Limanı Projesi ihalesinin bu yıl yapılabileceğini bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Menderes Türel, Manavgat ilçesinde turizmcilerle bir araya geldi. Türel, burada yaptığı konuşmada, geçen yıl turizm sektörü ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle yurt dışında başlattıkları ortak tanıtım kampanyasından olumlu dönüşler aldıklarını ifade etti.

Bu yıl Frankfurt, Hamburg ve Amsterdam'da aynı ekiple devam ettiklerini belirten Türel, yüz yüze temasın çok işe yaradığını, Türkiye aleyhine kampanyalar yürüten gazetelerde bile olumlu haberlerin çıktığını vurguladı.

Avrupa'nın en önemli yabancı PR kuruluşu ile çalışmalar yürüttüklerine değinen Türel, İsrail ve Ukrayna'da da benzeri bir çalışmayı sürdürmeye karar verdiklerini kaydetti. Turizmcilerin "umut sattığına" işaret eden Türel, "Dolayısıyla bir umut, bir hayal satıyor iken bu işin olmazsa olmazı, enseyi karartmamak, morali bozmamak." ifadesini kullandı.

Geçen sene hem yurt içi hem de yurt dışında olumsuz bazı olaylar yaşandığını hatırlatan Türel, yurt dışı temaslarında "Bakın Türkiye'nin etrafında sıkıntılar var. Doğusunda sıkıntılar var. Maalesef büyük şehirlerinde bombalar patladı. Ama Paris'te de bomba patlıyor. Brüksel'de de bomba patlıyor. Ama Antalya, Allah nazardan saklasın işte bu ateş çemberinin içinde bir barış adası. Bir barış coğrafyası ve turizm bir barış sektörüdür. Çünkü turizmde bir bakıyorsunuz otellerimizin havuzunda çok büyük siyasi gerginlikler yaşayan, hatta savaşan bir İsrailli ile Filistinli kardeşlerimiz, barış içinde aynı havuzu paylaşıp yüzüyor. Turizm bir barış sektörüdür. Turizme verilecek her destek, barışa verilen bir destektir." dediklerini aktardı.

Turizm sektöründe çalışanları birer "gizli kahraman" olarak gördüğünü ifade eden Türel, bu seneki rakamların 2016'dan daha iyi olacağını öngördüklerini bildirdi. Geçen yılın son 10 yılın en kötüsü olduğunu vurgulayan Türel, "Ama başka bir ülkede bizim yaşadıklarımız yaşansaydı, bırakın 6,2 milyon turisti, 6 tane turisti o ülkede bulamazdınız." açıklamasında bulundu.

Bunun turizmcilerin sayesinde başarıldığının altını çizen Türel, şunları kaydetti:

"Bu sene, geçen seneye oranla en az 3 milyon fazla Rus turistin geleceğini öngörüyoruz. 2016 Eylül ayına kadar neredeyse sıfır olan Rus turist sayısı, son üç ayda 500 bini bulmuştu. Bu sene de 3,5 milyonları görebileceğimizi tahmin ediyoruz. Bazı arkadaşlarımız 3,5 değil 5 milyon Rus turist rakamlarını telaffuz ediyor."

- Avrupa'daki seçimlerin gerginliğe etkisi

Türel, Avrupa'da yaşanan gerginlikleri ileriki günlerde 5 ülkede yapılacak seçimlere bağladı. Bu ülkelerde aşırı sağın önlenemez bir yükselişi olduğuna işaret eden Türel, "Merkez soldaki partiler aşırı sağla mücadele edebilmenin yolunu Türkiye aleyhtarlığı üstünden bulabiliyor. Kendi iç siyasetlerini yönetmek için bu gerginlikler oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa'daki 5 ülkede genel seçimler bitmeden siyasi gerginliklerin bitmesini beklemenin hayal olacağını vurgulayan Türel, "Bakın Hollanda'da seçim bittiğinde göreceksiniz, bir süre sonra ilişkiler bir şekilde düzene girecek, kendiliğinden gevşeyecek, yumuşayacak." ifadelerini kullandı.

Turizmdeki rakip ülkeler Yunanistan ve İspanya'nın rezervasyonlarını kapattığına değinen Türel, bu ülkelerde talep artınca fiyatların da yükseldiğini bildirdi. Türel, Yunanistan ve İspanya'ya gidemeyen turistlerin "son dakika" satışlarında Türkiye'yi tercih edeceğine inandığını vurguladı.

- Turizm Ajansı Kanunu

Turizm Ajansı Kanunu'nun önemine işaret eden Türel, "Bu yasa çıktığında kendi göbeğimizi kendimiz kesmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

Her beş yıldızlı otelin kendi çapında neredeyse 1 milyon dolarlık tanıtım bütçesi olduğunu kaydeden Türel, otellerin fuarlara katıldığını, kataloglara reklam verdiğini ifade etti. Antalya'da 5 yıldızlı 500 otel olduğunu belirten Türel, bunun da toplamda 500 milyon dolarlık tanıtım bütçesi anlamına geleceğinin altını çizdi.

Tanıtım çalışmalarını bir çatı altında buluşturmak için "Turizm Ajansı Kanunu" istediklerine değinen Türel, şunları kaydetti:

"Peki bugüne kadar çıkmadı, bundan sonra çıkar mı? Evet, yani burada tam yerinde 'Evet' diyorum, evet çıkar. 'Evet' ile çıkar. Çünkü niye? Biz bu kanunu çıkartmaya kalktığımızda birçok kurum 'Aman benim gücüm acaba elden gidiyor mu eksiliyor mu?' diye bir maliyet oluşturuyor. Ankara lobisi devreye giriyor. Biz Antalya lobisi olarak güçsüz kalıyoruz. Ama şimdi eğer devletin üstündeki yükleri azaltarak, devletin bürokrasi hazretlerini daha kolay geçmesini sağlayacak yönetimsel bir yapıya kavuştuğumuzda, bu işleri çözmek daha kolay olacak. Bir 'Evet' yetecek. Mesele bu kadar basit."

- Kruvaziyer Liman Projesi

Antalya turizmine büyük katkı sağlayacak Kruvaziyer Liman Projesi'nde de ihale aşamasına gelindiğini ifade eden Türel, 3 senede planlarını projeyi yeni tamamladıklarını bildirdi.

Bu nedenle "İstikrar lazım" dediklerini vurgulayan Türel, şunları kaydetti:

"Daha bugün ÇED Genel Müdürü ile görüştüm halkın katılım toplantısıyla ilgili çok acil karar vermelerini istedim. 17 Nisan'da halkın katılım toplantısı ilanını yaptık. Çünkü ÇED'le ilgili halkın katılım toplantısı yapılmasıyla alakalı kanuni zaruret var. Eski milletvekilimiz, Kalkınma Bakanımız Sayın Lütfi Elvan 'Hemen imzalarım' dedi. Sağ olsun her konuda her projemize inanılmaz destek veriyor. Kendisini artı 1 milletvekilimiz gibi görüyoruz. Yine en büyük şansımız Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu. Dolayısıyla bu süreçleri aşıyoruz ama 3 sene bitti daha hala ihale safhasına gelemedik. Bu yıl içerisinde kruvaziyer limanın ihalesini yapabiliriz. Mayıs ayında Miami ile kardeş şehir protokolü imzalayacağız. Orada bu kruvaziyer firmaları ile birtakım toplantılar planlıyoruz. Limanın içinde bin yataklı bir de otel olacak. Denize sıfır Lara Plajı'nda. 30 bin metrekarelik bir ticari alan var. Yatırımcı arayışındayız, buradan duyurulur."

- "Cumhuriyet'e hizmet edelim"

Halk oylamasına da değinen Türel, "Cumhuriyet'ten geçinmeyelim, Cumhuriyet'e hizmet edelim" çağrısında bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Türel, şunları kaydetti:

"Bugün Cumhuriyet olmasaydı, İstanbul'un bir fakir evinden çıkan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olamazdı. Erzincan'ın Refahiye'sinden çıkan Binali Yıldırım Başbakan olamazdı. Tunceli'nin yoksul bir köyünden çıkan Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı olamazdı. Adana Osmaniye'den çıkan Devlet Bahçeli MHP Genel Başkanı olamazdı. Bugün hepimiz yaptığımız görevleri Cumhuriyet'e borçluyuz. Cumhuriyet'e sıkı sıkıya sarılacağız. Cumhuriyet'e hizmet edeceğiz, sakın ola ki Cumhuriyet'i siyasete alet etmeyeceğiz. Cumhuriyet bir rejimin adı, onu da sonuna kadar koruyacağız. Bunu da bu ülkeyi kalkındırarak yaparız. Bu ülkeyi kalkındıracak bütün reformları siyasete alet etmeden tartışırsak, doğruyu buluruz. 'Büyük hedeflerimiz var' diyoruz. Bu büyük hedeflere ulaşabilmek için devleti hantal yapısından kurtarmamız lazım."







