Antalya'dan 42 ülkeye “yerli led“ ihracatı

ANTALYA (AA) - AYŞE YILDIZ - Türk mühendisliği ve tasarımıyla Antalya'da üretilen akıllı ve yerli led aydınlatmalar, iç pazarın yanı sıra 42 ülkeye ihraç ediliyor.

Antalya Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) 20 bin metrekarelik alanda faaliyet gösteren firma, 40'ı Ar-Ge mühendisi 250 çalışınıyla farklı tasarımlarda ledler üretiyor.

Galata Köprüsü'nden Danıştay binasına, Rusya'da havalimanına, Dubai'deki metro istasyonlarına birçok önemli noktaya özel tasarım aydınlatma sağlayan firma, ürünlerinin yüzde 42'sini farklı ülkelere ihraç ediyor.

Yıllık 75 milyon liralık cirosu bulunan firma, Rusya, Fransa, Hollanda, Suudi Arabistan ve Afrika ülkeleri başta olmak üzere 42 ülkeyi aydınlatıyor.

Fiberli PSL Elektronik, Led ve Fiberoptik Aydınlatma Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Şentürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üretimde son teknolojiyi kullanarak özgün tasarımlar yaptıklarını söyledi.

Toplam satış miktarlarının yüzde 42'sinin ihracata gittiğini belirten Şentürk, "Yıllık 75 milyon liralık ciromuz var. 250 çalışanımızla Rusya, Dubai ve Avrupa ülkeleri ağırlıklı olarak 42 ülkeye led satıyoruz. Türkiye'de de birçok yerin aydınlatmasını sağlıyoruz." diye konuştu.

Mevcut aydınlatmasını yaptıkları Galata Köprüsü'nün revizyonunu da yaptıklarını ifade eden Şentürk, Dubai'de birçok metro istasyonunun zeminini aydınlattıklarını belirtti.

Rusya'da alışveriş merkezleri, havalimanı aydınlatmalarını sağladıklarını vurgulayan Şentürk, "Bugüne kadar 500'ün üzerinde komple bitirdiğimiz proje var. Bir milyon dolar ve üzerindeki projeler bunlar." dedi.

Ürünlerinin yerli tasarım, yerli montaj ve üretim olduğunu anlatan Şentürk, İtalya'dan tasarım ödülü aldıklarını söyledi.

Ödüllü ledlerinin ihracatını artırmaya çalıştıklarını bildiren Şentürk, "Daha fazla ülkeye satmak yerine, mevcut ülkelerde daha çok genişlemeyi planlıyoruz. Avrupa'ya daha çok yüklenmek istiyoruz. Rusya'da seraları aydınlatmaya yönelik çalışmalarımız var." bilgisini paylaştı.

- "Yerli üretim önem kazandı"

Şirketin Yönetim Kurulu üyesi Tufan Gürbüz ise Antalya'da öz sermayeyle kurulan ve büyüyen 28 yıllık bir firma olduklarını ifade etti.

Türkiye'de led aydınlatmanın öncüsü olduklarını aktaran Gürbüz, "İhracat temelli ve yerli üretim vizyonumuz var. Avrupa ve çevre ülkelerine uzun yıllar yatırım yaptık. Nihayetinde üretimin yüzde 42'sini yurt dışına ihraç eden, her yıl ülkemize gelir kazandıran bir firmayız." değerlendirmesinde bulundu.

Led aydınlatmaların gıda üretiminde anahtar rol oynamaya başladığını bildiren Gürbüz, ürünlerinin tarım sektörü için de önemli olduğunu kaydetti.

Pazarları içinde Avrupa ülkeleri, Hollanda, İngiltere, Fransa, Rusya, Ortadoğu ve Afrika'nın büyük yer kapladığını belirten Gürbüz, şöyle konuştu:

"Artık dünyada tek başına her şeyi yüzde 100 yerli yapmak mümkün değil, ama yerli katkı oranını yüzde 80'lere çıkaran üretim yapıyoruz. Yerli üretim bu dönemlerde önem kazandı. Tamamen Türk mühendisliği, tasarımcılığı ve üretim teknolojisini kullanarak üretiyoruz. Hedefimiz, daha fazla istihdam daha fazla ihracat."