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Antalya Limanı'ndan 2 milyon tonluk mermer ihracatı

- Port Akdeniz Antalya Limanı Genel Müdürü Sert: - "2017'de 200 bin 117 TEU yükleme boşaltma yapıldı. Liman tarihinde ikinci defa 200 bin TEU üzerine çıkıldı. Afrika'dan Avustralya'ya, Uzakdoğu'dan Amerika'ya kadar dünyanın her yerine ulaşıldı" - "Geçen yıl limandan Çin'e 2 milyon tonun üzerinde mermer ihracatı yapıldı"

Antalya Limanı'ndan 2 milyon tonluk mermer ihracatı

ANTALYA (AA) - LEYLA ATAMAN KOYUNCUOĞLU - Port Akdeniz Antalya Limanı Genel Müdürü Özgür Sert, geçen yıl Antalya Limanı'ndan 2 milyonun tonun üzerinde mermer ihracatı yapıldığını bildirdi.

Sert, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antalya Limanı'nın, Türkiye'nin 8'inci büyük limanı olduğunu söyledi.

Antalya'nın geçen yıl ihracatında ciddi bir artış meydana geldiğini, bölgeye yeni fabrika yatırımları yapıldığını ve bu fabrikaların ihracata başladığını anlatan Sert, bunların da limana ciddi bir katkı sağladığını dile getirdi.

Sert, limandan konteyner cinsinden yükleme boşaltmanın bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,3 arttığını kaydederek, 200 bin 117 TEU elleçleme yapıldığını kaydetti.

Artışın önemli bölümünün blok mermer ihracatından kaynaklandığını belirten Sert, "2017'de 200 bin 117 yükleme boşaltma yapıldı. Liman tarihinde ikinci defa 200 bin TEU'nun üzerine çıkıldı. Afrika'dan Avustralya'ya, Uzakdoğu'dan Amerika'ya kadar dünyanın her yerine ulaşıldı." dedi.

Paketli çimento ihracatının ise bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 45 artarak 700 bin tona ulaştığını ifade eden Sert, şöyle devam etti:

"Ticaretten kaynaklanan sıkıntılar nedeniyle durma noktasına gelen dökme çimento ihracatı da tekrar canlandı. 2017'de çok iyi bir büyüme elde ettik, 2018'de de bu büyümeyi devam ettirmeyi, çift haneli büyüme rakamlarını yakalamayı umut ediyoruz."

- 2 milyon tonu üzerinde mermer ihracatı

Port Akdeniz’den en fazla mermer ihracatı yapıldığını belirten Sert, "Geçen yıl 2 milyon tonun üzerinde mermer ihracatı yapıldı. Mermer, Çin'le ticarette dengesizliği kapatan temel unsurlardan biri. Port Akdeniz Türkiye'nin toplam mermer ihracatının üçte birinin gerçekleştiği bir nokta. Biz mermerde ihtisas olmuş bir limanız desek doğru olur." diye konuştu.

Antalya'nın yanı sıra Burdur ve Isparta'nın mermerinin Port Akdeniz'den taşındığını ifade eden Sert, şunları söyledi:

"Antalya, Türkiye'nin en büyük ihracat lokasyonlarından biri. Antalya Limanı Çin'e yapılan ihracatın temel çıkış noktası. Çin'in toplam mermer ithalatının yüzde 50'si Türkiye’den yapılıyor. Bunun yaklaşık 2 milyon tonu Port Akdeniz’den gerçekleştirildi. Önümüzdeki yıllarda mermer ihracatının daha da artacağını düşünüyoruz. Batı Akdeniz Bölgesi'nin mermeri oldukça değerli. Taşın homojen yapısı, açık ve sade renklere sahip olması ve uygun maliyetlerle erişilebilir olması ilgi görüyor."

Geçen yıl işletme olarak hizmet şemsiyelerini genişlettiklerini de anlatan Sert, limanda bedelsiz depolama hizmeti sunmaya başladıklarını, bunun da firmaların ihracat maliyetlerini aşağıya çekmede ciddi bir katkısı olduğunu kaydetti.

Bu yıl ihracatçıya kolaylık için lojistik merkezler yaratma konusunda bir projeleri bulunduğunu belirten Sert, "İhracatçıya daha kolay taşıma ve depolama avantajı sağlayabilecek üretim noktalarında toplama merkezleri oluşturmak istiyoruz. Amacımız kara nakliyesini daha derli toplu ve efektif bir hale getirmek. Projeyi 2-3 ay içinde olgunlaştırmayı planlıyoruz." dedi.

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