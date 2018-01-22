Antalya Serbest Bölgeden geçen yıl 33 yat denize indirildi

ANTALYA (AA) - LEYLA ATAMAN KOYUNCUOĞLU/HÜSEYİN KANBER - Lüks yat imalatında dünyanın önemli merkezlerinden biri olan Antalya Serbest Bölge'de geçen yıl toplam değerleri 171 milyon doları bulan 33 yat tamamlanarak sahiplerine teslim edildi.

Antalya Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi AŞ (ASBAŞ) Genel Müdürü Zeki Gürses, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yat imalatına 2000 yılında başladıklarını söyledi.

İlk yıllarda bölgede 30 metre ve altında boylara sahip yatların yapıldığını, zaman geçtikçe yat boylarının uzadığını belirten Gürses, son zamanlarda 60 metre ve üzerinde uzunluğa sahip çok sayıda yat siparişi alındığını ifade etti.

Serbest bölgede 56 yat firmasının faaliyet gösterdiğini dile getiren Gürses, bunlardan 44'ünün doğrudan üretim yaptığını bildirdi.

Geçen yıl 33 yatın tamamlanarak sahiplerine teslim edildiğini belirten Gürses, şöyle devam etti:

"2017 yılında boyları 14 metre ile 49 metre arasında değişen 33 yat tamamlanarak sahiplerine teslim edildi. Bunların toplam satış değeri 171 milyon dolar oldu. Tamamlanan yatların toplam uzunluğu 860 metre, ortalama uzunlukları da 26 metreye ulaştı. Önceki yıllarda ortalama uzunluk 23 metre civarındaydı.

Yat satışı yapılan ülkeler Katar, Hollanda, Panama, ABD, Fransa oldu. Geçen yıl tamamlanan 33 yatla birlikte 2000 yılından bu yana yat satışı 372'ye ulaştı. Bu çok ciddi bir rakam. Önümüzdeki dönemlerde bölgemizde üretilen yatların boylarını artırmayı hedefliyoruz."

- Yüzer havuz yapılacak

Gürses, 50 metrenin üzerindeki yatları denize indirmek ve denizden karaya çekebilmek için Bölgede yüzer havuz sistemi yapılacağını, 2 bin tona kadar kaldırma kapasitesine sahip sistem sayesinde boyları 90 metreye kadar olan yatları rahatlıkla karaya çekme ve denize indirme imkanı bulacaklarını bildirdi.

Zeki Gürses, "Siparişlere baktığımız zaman küçük boy yatları çekme sisteminin yanı sıra 75, 80, 90 metre gibi siparişler de arttığı için büyük boy yatları çekecek yüzer havuz sisteminin olması gerektiğine karar verdik. Söz konusu yatırımla ilgili ön fizibilite çalışmalarımız tamamlandı. Bu yıl yatırıma başlamayı ve 1 yıl içinde bitirmeyi planlıyoruz." dedi.



Bunun yanında, 600-700 ton kaldırma kapasitesine sahip travelift almayı düşündüklerini aktaran Gürses, bu sistemle de 45-50 metreye kadar yatların denizden alınıp tersaneye kadar taşınabileceğini söyledi.

- "2018'de 30 yat satışı gerçekleşir"

Gürses, bu yıl 30 civarında yatın tamamlanarak sahiplerine teslim edileceğini düşündüğünü belirterek, "Eylül ayı gibi 60 metre uzunluğunda özel sipariş ultra lüks bir yat denize indirilecek. Amacımız yüzer havuz sistemini bu projeye yetiştirmek." dedi.

50 metrelik bir yatın ortalama yapım süresinin 24-36 ay olduğunu söyleyen Gürses, Bölgede yat imalatının yanı sıra bakım-onarım işlerinin de yapıldığını, geçen yıl 14 yatın bakım onarımının gerçekleştirildiğini kaydetti.