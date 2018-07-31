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Antalya Toptancı Hali'nde 6 aylık işlem hacmi 2 milyar lira

- Türkiye'nin en büyük üretici hali olan Antalya Toptancı Hali'nde yılın ilk 6 ayında yaklaşık 2 milyar liralık işlem yapıldı - Halden ocak-haziran döneminde yaklaşık 257 bin ton yaş sebze meyve ihracatı gerçekleştirildi

Antalya Toptancı Hali'nde 6 aylık işlem hacmi 2 milyar lira

ANTALYA (AA) - Türkiye'nin en büyük üretici hali konumunda bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali'nde ocak-haziran döneminde işlem hacmi 1 milyar 929 milyon 548 bin 503 lira oldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin yıllık yaş meyve sebze ihtiyacının yarısından fazlasının karşılandığı Antalya gıda üssü pozisyonunu sürdürüyor.

Günlük ortalama 5-6 bin ton yaş sebze meyvenin yurt içi ve yurt dışındaki pazarlara gönderildiği Antalya Toptancı Hali de işlem hacmi büyüklüğüyle ülkedeki haller arasında ilk sırada yer alıyor. Halde bu yılın ilk 6 ayında 1 milyar 929 milyon 548 bin 503 liralık işlem yapıldı.

- 257 bin ton yaş meyve sebze ihraç edildi

Ocak-haziran döneminde Halden 192 bin tonu sebze, 65 bin tonu meyve olmak üzere yaklaşık 257 bin ton yaş sebze meyve ihracatı gerçekleştirildi. Geçen yılın aynı dönemine göre sebze ihracatı 5 bin ton, meyve ihracatı ise yaklaşık 36 bin ton arttı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Muharrem Kavurkacı, kentte 21 hal bulunduğunu, bu rakamı 12'ye indirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Tüm hallerin daha modern, günün koşullarına daha uygun hale getirilmesinin planlandığını bildiren Kavurkacı, "Daha modern, daha büyük, kapasitesi daha yüksek, uluslararası standartlarda halleri hizmete soktuğumuzda Türkiye'ye ve Avrupa'ya yaş sebze ve meyve gönderiminde daha başarılı işlere imza atacağız." ifadesini kullandı.

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