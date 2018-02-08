Antalya, turizm sezonuna hazırlanıyor

ANTALYA (AA) - Antalya'da, turizm sezonunun iyi geçmesi için sorunlar ele alındı, teknolojik altyapıdan yatırımlara kadar her konu ele alındı.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, başkanlığında bir otelde düzenlenen "Turizm Değerlendirme Toplantısı'nda, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin başta olmak üzere kamu kurumları ve turizm alanında faaliyet gösteren kuruşların katılımıyla sorunlar ele alındı.

Havalimanındaki gümrüklerden valiz alımına, pasaport işlemlerinden servis araçlarına kadar her alanın görüşüldüğü toplantıda, sorunların çözümü noktasında değerlendirmelerde bulunuldu. Katılımcıların havalimanında gümrükteki bazı uygulamaların doğru olmadığını, personelin kaba davrandığını belirtmesi üzerine Vali Karaloğlu, sorunun çözülmesini, personelin de titiz seçilip, gerekli eğitimlerden geçirilmesini istedi.

ICF Airports Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Döngel, havalimanında teknolojik altyapıya yönelik yeni yatırımlar yaptıklarını, radar tabanlı çevre güvenlik sistemine yönelik çalışmayı sezona yetiştireceklerini söyledi.

Karaloğlu, burada yaptığı konuşmada, krizden sonra turist sayılarında geçen yıl istenilen rakamlara çıkıldığını ancak gelirler bakımından artışın istenilen düzeyde olmadığını dile getirdi.

Turist sayısındaki düzelmenin, gelir kısmında da görülmesi gerektiğini anlatan Karaloğlu, "Bu seneyi, geçen sene yakaladığımız performansın üzerine koyarak, gelirlerimizi artırarak tamamlamalıyız." dedi.

Antalya'nın turizm şehri olduğunu vurgulayan Karaloğlu, sadece turizm sektörünün değil, belediyelerden karayollarına, esnaftan ticaret odalarına, taksicilere kadar herkesin turizmin gelişmesi için yatırım yapması gerektiğini bildirdi.

2016'da Rusya ile yaşanan sorunlar, 15 Temmuz darbe girişimi ve çevre ülkelerdeki kaos ortamından dolayı ciddi kriz yaşandığını hatırlatan Karaloğlu, geçen sene ise turist sayısında yüzde 58'lik artış görüldüğünü ifade etti. 2018'in ön verilerine göre yüzde 30 ila 40 artış beklediklerini aktaran Karaloğlu, şunları kaydetti:

"2016 ila 2018 arasındaki toplam artışa baktığımızda yüzde 100'ün üzerinde bir artış demek. Bu şehrin bu artışı absorbe edebilmesi için çok ciddi hazırlığa ihtiyacımız var. Herkesin sezona seferberlik ruhuyla hazırlanması gerekiyor. Bu toplantıyı, şehrin bütün taraflarıyla sadece turizm sektöründeki arkadaşlar değil esnafımız, şoförümüz, yerel basınımız, kamu yöneticilerimiz, belediyelerimiz herkes seferberlik ruhuyla 2018 sezonuna şehri hazırlaması için düzenledik."

- "Kaleiçi'ne daha fazla turist gelecek"

Karaloğlu, Kaleiçi'ne daha fazla turistin gelmesi için hayata geçirdikleri projeden esnafın, tüccarın ve vatandaşın memnun olduğunu, yeni sezonda Kaleiçi'ne giren turist sayısını artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Antalya'nın 2023 hedefinin 20 milyon turist olduğunu vurgulayan Karaloğlu, "Bu şehir bu hedefi mutlaka gerçekleştirecektir. Antalya'ya sadece havayoluyla gelen 3,5 milyon turist var. Gelen yerli turistin çoğunluğu havayoluyla gelmiyor. Bu şehre her sene 20 milyon yerli ve yabancı insan seyahat ediyor, ciddi bir rakamdır. Bu şehrin buna çok ciddi hazırlıklı olması gerekiyor." dedi.

Turist sayısının yüzde 100 artmasının beklendiği 2018 için gerekli hazırlıklar yapılmazsa sezonda sorun yaşanacağını dile getiren Karaloğlu, herkesin sezona yönelik, heyecan duyarak hazırlıklarını tamamlamasını istedi.

- "2018 son derece parlak sezon olacak"

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık da Antalya'nın turizmde Türkiye'nin öncü ve lider şehri olduğunu, çok yoğun bir trafiğin öngörüldüğü sezona sorunların çözülerek girilmesi gerektiğini ifade etti.

"2018'in verileri açısından son derece parlak sezon geliyor. Gelen misafirlerimizi mutlu etmek, alacakları hizmetleri kaliteli yapmak bizim geleceğimiz açısından çok önemli." diyen Ayık, Antalya'nın 2023 hedeflerinin daha önce bile yakalanmasını mümkün olacağını söyledi.

Turizm sektörüne personel alımı olacağını ifade eden Ayık, geçen sene de turizm sektörü olarak istihdama en büyük katkıyı yaptıklarını belirtti. Bu sene de istihdama en iyi katkıyı yapacaklarına değinen Ayık, şöyle konuştu:

"Sektör olarak yaptığımız önemli konu, kalifiye elemanı korumak ve yeni katılımları sağlamak. Bunun için de birtakım yasal düzenlemelere ihtiyaç var. Part time çalışma bizim için önemli, gençleri sektörle buluşturmalıyız. Sayısal olarak personel açığını ifade etmek mümkün değil ama ara elaman konusunda çok ciddi bir açığımız var. Buradaki sayıyı milyonlarla bile ifade edebiliriz."

- Havalimanında polis sayısı artırılacak

İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya da havalimanında görev yapan polis sayısının yolcu başına oldukça düşük olduğunu, geçen sene 320 polisin görev yaptığı havalimanında personel sayısını 410'a çıkardıklarını ifade etti.

2018 sezonuna da 500 polis hazırlayacaklarını anlatan Uzunkaya, artık havalimanında emniyetten kaynaklı bir yığılma olmayacağını bildirdi.