Antalya'da

ANTALYA (AA) - Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Emre Ekmekçi, "Artık tüketiciler bir gerçek bir de sanal dünyada yaşıyor. Almak istediği ürün, köşedeki mağazada ne satılıyorsa onunla sınırlı değil." dedi.



Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki bir otelde Hepsiburada Ticari Grup tarafından "E-Ticaret Buluşmaları" etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte konuşan Ekmekçi, e-ticaretin Türkiye ekonomisinin üzerinde büyüyen bir sektör olduğunu belirterek, yıllık büyümesinin yüzde 35 civarında olduğunu ifade etti.

E-ticaretin gelişen pazarlardaki büyümesinin yüzde 70-80'lerde olduğunu dile getiren Ekmekçi, "Artık tüketiciler bir gerçek bir de sanal dünyada yaşıyor. Almak istediği ürün, köşedeki mağazada ne satılıyorsa onunla sınırlı değil. Ben Adanalıyım. Adana'da bizim alabileceğimiz şeyler belliydi. O mağaza ne getirirse onu alırdık. E-ticaret bu sınırı yıkıyor. Dolayısıyla ürün çeşitliliği ile üreticilerin tüketicilere ulaşması artık çok daha kolaylaşıyor." diye konuştu.



- "Geleceği çok parlak görüyoruz"



Ekmekçi, Türkiye'de e-ticaretin gelişimini sürdürdüğünü belirterek, e-ticaretin Türkiye'de toplam perakende içindeki payının yüzde 3,5'lerde olduğunu söyledi.

Türkiye'de erişilmemiş ciddi bir potansiyelin bulunduğunu vurgulayan Ekmekçi, şöyle konuştu:

"80 milyonluk nüfusumuzun yarısından fazlası 30 yaşın altında, kredi kartı oranımız Avrupa ortalamasının üzerinde ve ülkemizin bir ucundan diğer ucuna 24 saatte paket ulaştırabiliyoruz. Yani daha yolun başındayız diyebiliriz. Her sektörde olduğu gibi e-ticarette de sürdürülebilir bir başarı için farklı müşteri gruplarının ihtiyaç ve beklentileri ile uyumlu, geniş ürün grupları ve marka seçeneklerinin sunulabilmesi gerekiyor. Türkiye'nin potansiyeline güveniyor ve ülkemizin geleceğini çok parlak görüyoruz."



- "E-ticaret hacmi 2,9 trilyon doları aşacak"



Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yusuf Hacısüleyman da olağanüstü hızla değişim sergileyen bir çağda yaşadıklarını belirterek, teknolojinin değiştiğini,

alışkanlıkların farklılaştığını ve iş yapma biçimlerinin evrim geçirdiğini söyledi.

Hacısüleyman, 20 yıl önce insanların inanmakta bile zorluk çekeceği bir iş modeli olan e-ticaretin dünya genelinde 2016 yılı itibarıyla 1,6 trilyon dolarlık işlem hacmine ulaştığını vurgulayarak, "E-ticaret hacminin 2020 yılında 2,9 trilyon doları aşacağı tahmin ediliyor. Türkiye'de ise yaklaşık 17,5 milyar liralık online perakende ticaret hacmine sahiptir." diye konuştu.

- Türkiye'nin 2023 hedefi 350 milyar lira

Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği (ANSİAD) Başkanı Sadi Kan ise Türkiye'de internet üzerinden yapılan ödemelerin geçen yıl 70 milyar liraya kadar çıktığını ancak bunun ticaret kısmının daha az olduğunu belirtti.

Dünyada e-ticaretin toplam perakendeden aldığı payın yüzde 8,5'lere ulaştığını vurgulayan Kan, "Bir süre önce Başbakanımız 2023'te 350 milyar lira hedefini dile getirmiştir. Ülkemizde perakende

ticarette e-ticaretin payı henüz Rusya ve Hindistan'a yakın bir düzeyde, yüzde 4'ün altındadır ve dünya ortalamasının yarısındadır. Çin'de e-ticaretin yüzde 20'ye yaklaştığını dikkate alırsak

halen gidilecek çok yolumuz olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.



- Hepsiburada pazar yeri eğitimi verildi



Antalya ve çevre illerde faaliyet gösteren işletmelerin katılımıyla gerçekleşen etkinliğin ikinci bölümünde, Hepsiburada iş ortakları ve iş ortağı olmaya karar veren katılımcılara pazar yeri eğitimi verildi.

E-ticarete geçiş için yapılması gerekenlerin adım adım anlatıldığı eğitimde, online ödeme sistemleri, dijital pazarlama yöntemleri, çoklu kanal yönetimi, teslimat konularında detaylar aktarıldı.

