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Antalya'da kruvaziyer turizmi

- Alanya Limanına yanaşan iki kruvaziyer ile bin 584 turist geldi

Antalya'da kruvaziyer turizmi

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesine iki kruvaziyer ile bin 584 turist geldi.

Yunanistan'tan yola çıkan Bahama bandıralı Amadea, Alanya limanına demir attı. Çoğunluğu Alman, 504 turisti getiren kruvaziyerde 319 personelin bulunduğu öğrenildi.

Malta bandıralı İngiliz gemisi Thomson Spirit ise Alanya Limanı'na bir hafta içinde ikinci kez geldi. Lüks gemi, çoğunluğu İngiliz bin 80 turist getirdi. 495 mürettebatı bulunan Thomson Spirit, akşam saatlerinde ilçeden ayrılacak.

Turistler Alanya'nın tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

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“Thomson Spirit”AlanyaAmadeaKruvaziyerTurizm
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