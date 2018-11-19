Antalya'da Noel çelengi mesaisi

ANTALYA (AA) - LEYLA ATAMAN KOYUNCUOĞLU - Hristiyanların kutlamaya hazırlandığı Noel ve yılbaşı için Antalya'da üretilen çelenkler dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor. Bu yılki çelenk ihracatından 10 milyon doların üzerinde gelir bekleniyor.

Süs bitkileri firmalarının 1990'lı yıllardan bu yana üretimi ve ihracatı gerçekleştirilen çelenkler, çam artığı, çam kozalağı, andız ve selvi dalı, sandal ve mersin meyvesi gibi tamamen doğal orman artığı ürünlerden yapılıyor.

Hristiyanların kapı, mezarlık ve yemek masası gibi alanlarda kullandığı Noel çelenkleri, ihracatçı firmaların siparişleri doğrultusunda ağustos ayından aralık ayının ilk haftasına kadar Antalyalı ev kadınları tarafından yapılıyor.

Antalya'da çelenk ihracatı yapan firma ortağı Şerife Altındal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hollanda, İngiltere, Almanya, Danimarka, Slovenya, Japonya, Kanada, Çin'in de aralarında bulunduğu 20'nin üzerinde ülkeye çelenk ihracatı gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Şirketin günlük yaklaşık 2 bin çelenk üretimi yaptığını belirten Altındal, çelenklerin frigo tır veya uçaklarla gönderildiğini dile getirdi. Firmanın yılda yaklaşık 200 bin Noel çelengi ihraç ettiğini anlatan Altındal, bunun büyük bölümünün yılın son aylarında yapıldığına dikkati çekti.

Kaliteli üretim nedeniyle Antalya'da yapılan çelenklerin tercih edildiğini kaydeden Altındal, "Çiçeğin de bir modası var, modayı yakından takip ediyoruz. Bu yılın modası lila renkler. O yüzden çelenk üzerinde lila renkler kullanmaya özen gösterdik. Yaptığımız iş zor, fakat çok zevkli bir iş." diye konuştu.

Altındal, bu yılki çelenk ihracatından diğer üretici firmalar da dahil toplamda 10 milyon doların üzerinde gelir beklediklerini söyledi. Altındal, geçen yıl da bu rakama yakın bir ihracat geliri olduğunu belirtti.



- Zeytinköy'de 7'den 70'e herkes çelenk yapıyor

Çiçek firmalarının atölyelerinde olduğu gibi bölgedeki köyler ve Antalya merkezde eğitim ve gelir düzeyi düşük kişilerin yaşadığı Zeytinköy bölgesinde kadınlar çelenk yapıyor.

Firmalar araçlarda sabahın erken saatlerinden itibaren çelenk malzemelerini evlere dağıtıyor. Kadınlar, firmaların belirlediği modellere göre çelenkleri yapıyor. Bir işçi günlük ortalama 80-100 adet çelenk yaparken, çelenk başına 2 lira kazanç elde ediyor.

Zeytinköy bölgesinde bulunan Yeşildere Mahalle Muhtarı Kemal Genbeş, Antalya merkezinde bulunmasına rağmen eğitim seviyesi ve yaşam standartları açısından oldukça geri kalan bu bölgenin yıllarca uyuşturucu bağımlıları ve uyuşturucu ticaretiyle anıldığını söyledi.

Muhtar Genbeş, Zeytinköy'ün bu kötü imajının düzelmesi için Antalya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Muratpaşa Belediyesi ve Emniyet Müdürlüğünün büyük çaba sarf ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Zeytinköy bölgesi, 3-5 yıl öncesine kadar farklı anılıyordu. Valiliğimizin ve belediyelerimizin gayretleriyle çiçek üretimi firmalarının buraya getirilmesini sağladık. Bölgenin kötü imajının silinip emekçi kardeşlerimize istihdam sağlanması yönünde çalışma yapıldı. Firmalar da kırmadı. Doğuyaka, Gebizli, Kızılarık mahallelerinde yaklaşık 300 hanede çelenk üretimi yapılıyor. Bu bölgede 10 yaşından tutun da 80 yaşındaki teyzelerimize kadar çelenk yapıyor. Çocuklar okuldan gelince ailelerine yardım ediyor. Aile olarak çalışıyorlar. Malzemeler sabahtan bizim gözetimimizde dağıtılıyor, akşam da yapılan çelenkler firmalara teslim ediliyor. Bölgemizde günlük 10 bine yakın çelenk üretiliyor. Neredeyse her 3 evden birinde bu yapılıyor. Günübirlik paraya çevrilince mahalleli de çok memnun. Çelenk yapımı ağustos gibi başlıyor yılbaşına 10 gün kalana kadar devam ediyor."

- "Ailecek yapıyoruz"

Zeytinköy'de çelenk yapım işiyle uğraşan Zeynep Çarıklıoğlu, çalışmaya sabah erken saatlerde başladığını anlatarak, "Elimize gelen malzemeye göre günlük 100-150 çelenk yapıyoruz. Evimize iyi bir katkı oluyor. Ailecek çalışıyoruz. İşe giden erkekler işe gidiyor, gitmeyenler bize yardım ediyor. Komşularımız da yapıyor. Yaklaşık 10 yıldır bu işi yapıyoruz. Bunlar başka ülkelerde Noel çelengi olarak kullanılıyormuş, hem onlar yararlanıyor hem de biz yararlanıyoruz." diye konuştu.

Hüseyin Çarıklıoğlu ise ağaç dallarını ayırarak eşine yardım etmeye çalıştığını belirterek, "Hepimizin ayrı ayrı görevi var. Önce buketleri bağlıyoruz, sonra çelenge bağlıyoruz. Yaptığımız işten, kazancımızdan memnunuz." dedi.

Hülya Sel de geliniyle beraber çelenk bağladığını dile getirdi. Günlük 100'ün üzerinde çelenk yaptıklarını anlatan Sel, "Yorucu fakat zevkli bir iş. Bunlar nerede kullanılıyor, kaç liradan satılıyor bilmiyorum ama biz gelirinden memnunuz. Tanesini 2 liradan yapıyoruz." ifadelerini kullandı.