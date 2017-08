Antalya'daki kurban satıcılarına sahte para tespit kalemi

ANTALYA (AA) - Antalya Kasaplar Odası tarafından, kurbanlık satışı için Antalya'ya gelen satıcılara sahte para tespit kalemi dağıtıldı.

Kepez'deki Çamlıca Kurban Satış yerinde esnafı ziyaret eden Türkiye Kasaplar Federasyonu Genel Başkan Vekili ve Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, kurbanlık fiyatları ve satışlar hakkında bilgi aldı. Satıcılarla bir süre sohbet eden Yardımcı, nakit olarak gerçekleşen kurban satışlarında sahte parayı ayırt edebilmeleri için satıcılara "sahte para tespit kalemi" hediye etti.

Yardımcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, kurban pazarlarına giderek, esnafa sahte para tespit kalemleri hediye ettiklerini kaydeden Yardımcı, "10 bin liralık bir satışta 3 ya da 4 banknot sahte para çıktığı zaman üretici zarar ediyor. Üreticilerimiz hediye ettiğimiz bu kalemle banknotları kontrol ederek bunun önüne geçebilirler." dedi.

Bu yıl kurban satışlarının iyi olduğunu ifade eden Yardımcı, kimsenin kurbansız kalmayacağını, satıcıların da durumdan memnun olduğunu söyledi. Yardımcı, "Spekülatörler her sene 'mal yok, kıt.' diyorlar ama vatandaşın elinde malı kalıyor. Öyle bir şey yok. Herkes memnun." diye konuştu.

- Zincir marketlerdeki kurbanlık satışı

Zincir marketlerin kurbanlık satışı yapmasına da tepki gösteren Yardımcı, şöyle konuştu:

"Üreticimizin sattığı malın kilogramı ortalama 40 lira. Kurbanlığın kilogramını ortalama 70 liraya satan marketler bu fazla karı nasıl beyan edecekler? Bu hayvanları nerede kesiyorlar? Bunları vatandaş olarak sormak hakkına sahibiz. Bugün kilogramı 70 liraya et olmaz. Vadeli, 9 taksitle kurban olmaz. Bugün Türkiye'de 5 bin hayvan kapasiteli bir mezbaha yok. Ben bunu görmek istiyorum. Nerede nasıl kesiyorsunuz? Benim üreticim, benim besicim o fiyata satamıyor. Bu haksız rekabeti kazanan kişilerin mesleği de değil. Herkes mesleğini yapsın. Marketler her şeyi satıyor, bir de kurbana el attılar. Meslek ahlakına da aykırı. 12 kilogram et diyorlar. Fabrikası mı var? Tam 12 kilogram hayvanı nereden buluyorsunuz? 13 de gelebilir, 11 de gelebilir. Ayrıca 20 kilogramdan az kurban da olmaz."

Antalya'da oda olarak Antalya Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği halinde çalıştıklarını ifade eden Yardımcı, 3 kesim yeri belirlendiğini anımsattı. Vatandaşlardan belediyelerce belirlenen yerleri kullanmalarını isteyen Yardımcı, "Acemi kasaplara işi vermesinler. Bir gün sonra kessinler, ustasına iş versinler. İkinci gün kessinler rahat ve temiz bir şekilde." diye konuştu.