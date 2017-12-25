Antalyalı müteahhitler 2018'den umutlu

ANTALYA (AA) - Antalya İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Deniz Karataş, inşaat sektöründe gelecek yılın 2017'den daha iyi geçeceğini öngördüklerini bildirdi.

Karataş, yaptığı yazılı açıklamada, konut arzında yaşanan yükseliş karşısında talebin daha düşük olması ve yükselen kredi faizleri nedeniyle satışların 2017'nin son çeyreğinde biraz durduğunu ancak sektöre yönelik yabancı ilgisinin inşaat sektörünün büyümesinde önemli bir itici güç olduğunu belirtti.

İnşaat ve gayrimenkul sektörünün, ekonominin kalbi olmaya devam edeceğine işaret eden Karataş, "İnşaat sektöründeki büyümenin hızla devam etmesi sektörün gelecekte artan potansiyelinin en önemli göstergesi. Ancak karşılaşılabilecek riskler hesap edilmeli. Yükselen enflasyon ve döviz kurlarına bağlı olarak inşaat maliyetlerinin artması, kredi faiz oranlarının yüksekliği, konut stokundaki artış gelecek dönemde sektörümüzü zorlayacak en önemli konular arasında yer alacak. Tüm bunlara karşılık sektörümüz desteklenmeli göz ardı edilmemeli." değerlendirmesinde bulundu.

Karataş, KDV ve faiz oranlarında yapılan indirimlerin sektörü hareketlendirdiğine dikkati çekerek, 2017 yılının tüm inişli çıkışlı gelişmelere rağmen olumlu ve verimli geçtiğini kaydetti.

Yeni yıldan umutlu olduklarını vurgulayan Karataş, şunları ifade etti:

"2018 yılının 2017 yılından daha iyi geçeceğini öngörmekteyiz. Yatırımların ve inşaatların hız kesmeden devam etmesi için ekonomik ve siyasi istikrara ihtiyaç var. 2018 yılından umutluyuz. Yatırımların ve istihdamın artması için sektörümüzün desteklenmesi kaçınılmaz. KDV'de ve faiz oranlarında sağlanan indirimlerin devam ettiğini görmek bu yükselişin anahtarı olacaktır. Kendine bağlı 300 alt sektörü besleyen inşaat sektörü, Türkiye ekonomisinde büyük bir paya sahip. Sektör her geçen yıl artan bir grafikle büyüyor. 2018'de de kentsel dönüşüm çalışmalarının çok geç olmadan hızlandırmak ve hayata geçirmek gerekiyor."