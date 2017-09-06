ANTALYA (AA) - Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, ocak-ağustos 2017 verilerine bakıldığında Antalya'ya gelen turist sayısının 7 milyon 144 bin 537 olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Ağustos genelinde Antalya'ya gelen yabancı turist sayısının 2016'ya göre yüzde 73 arttığını, 2015'e göre yüzde 8, 2014'e göre de yüzde 11 ekside olduğunu bildirdi.

Yağcı, yaptığı yazılı açıklamada, Antalya Havalimanı giriş verilerine göre, ağustosta kaynak pazar olan Rusya'dan geliş sayısının turizmde en iyi yıl olan 2014'e göre yüzde 6 arttığını ifade etti.

Ağustosta Ukrayna, İsrail, Beyaz Rusya, Romanya, Moldova, İran, Arnavutluk, Litvanya, Kosova, Ürdün ve Irak'tan gelen turist sayılarının da 2014'ü geçtiğini, Danimarka, Hollanda, İsveç, Finlandiya, Norveç ve Avusturya pazarlarında ise düşüşün devam ettiğini belirten Yağcı, şu bilgileri verdi:

"Ağustos genelinde Antalya'ya gelen yabancı turist sayısı 2016'ya göre yüzde 73 artmıştır fakat 2015'e göre yüzde 8, 2014'e göre de yüzde 11 eksidedir. Ocak-ağustos 2017 verilerine bakıldığında Antalya'ya gelen turist sayısı 7 milyon 144 bin 537 olarak gerçekleşti. Yaşanan kayıplara rağmen Almanya pazarı hala ikinci önemli pazar konumunda. Bu pazarla ilişkilerimizi canlandırma yönünde önemli temaslar kuruyoruz. Türk turizminin gelişmesinde önemli yapı taşlarından birisi olan Almanya pazarında yıllardır işbirliği yaptığımız tur operatörleriyle bu konuda büyük destek ve işbirliği içindeyiz. Verilere bakıldığında Antalya'nın, Türkiye'ye talebin yeniden yönlenmesinin itici gücü olduğunu görebiliyoruz. Bu konuda Antalya'da konaklama sektörü büyük özveri gösterdi. Turizm vizyonumuzda değişiklik yok, İspanya'yı rakip olarak görüyoruz."

Bu yılki büyümenin ana unsurunun Rusya pazarı olduğuna dikkati çeken Yağcı, 2018'de Avrupa pazarında, özellikle Almanya, Benelüx ve İskandinav ülkelerinde büyümeye mutlaka geçilmesi gerektiğini ifade etti.

