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Antalya'ya hava yoluyla gelen yabancı ziyaretçi sayısı artıyor

- Antalya'ya hava yoluyla gelen yabancı ziyaretçi sayısı, 1-30 Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39 artışla 1 milyon 356 bin 701 oldu - Kente yılın 10 ayında hava yoluyla 12 milyon 139 bin 569 yabancı ziyaretçi geldi

Antalya'ya hava yoluyla gelen yabancı ziyaretçi sayısı artıyor
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ANTALYA (AA) - Türkiye'nin turizm başkenti Antalya'ya 1-30 Ekim döneminde hava yoluyla 1 milyon 356 bin 701 yabancı ziyaretçi geldi.

AA muhabirinin Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği verilerinden yaptığı derlemeye göre, hava yoluyla Antalya'ya gelen yabancı ziyaretçi sayısı 1-30 Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39 artışla 1 milyon 356 bin 701 oldu. Geçen yıl bu dönemde kente hava yoluyla 972 bin 704 yabancı ziyaretçi giriş yapmıştı.

Hava yoluyla gelen yabancı ziyaretçi sayısı 1 Ocak-30 Ekim 2018 döneminde ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 28 arttı ve 12 milyon 139 bin 569 olarak kayıtlara geçti. Bu rakam, bugüne kadar ulaşılan en yüksek yabancı ziyaretçi sayısı oldu. Antalya'da bundan önceki en yüksek yıllık yabancı ziyaretçi sayısına 11 milyon 506 bin 350 ziyaretçi ile 2014'te ulaşılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
AntalyaHavayolu Ile Gelen ZiyaretçiTurist
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