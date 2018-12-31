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Antalya'ya hava yoluyla gelen yabancı ziyaretçi sayısında rekor

- Antalya'ya, 1 Ocak-30 Aralık 2019 tarihlerinde hava yolu ile 12 milyon 707 bin 86 yabancı turist geldi - Bu rakam, kente bugüne kadar hava yoluyla gelen en yüksek yıllık yabancı ziyaretçi sayısı oldu

Antalya'ya hava yoluyla gelen yabancı ziyaretçi sayısında rekor
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ANTALYA (AA) - Turizmde rekor üstüne rekor kıran Antalya'ya, 1 Ocak-30 Aralık 2018 tarihlerinde hava yolu ile 12 milyon 707 bin 86 yabancı ziyaretçi geldi. Bu rakam bugüne kadar kente hava yoluyla gelen en yüksek yıllık yabancı ziyaretçi sayısı olarak kayıtlara geçti.

Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği verilerine göre, 1-30 Aralık tarihlerinde kente hava yolu ile 193 bin 815 yabancı turist geldi. 2017 yılı 1-30 Aralık döneminde Antalya'ya hava yoluyla 121 bin 937 yabancı gelmişti.

1 Ocak-30 Aralık 2018 tarihlerinde ise kente hava yolu ile 12 milyon 707 bin 86 yabancı ziyaretçi geldi. Ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31 arttı.

2018'de hava yoluyla gelen yabancı ziyaretçi sayısı, turizmde kentin en iyi yılı olarak değerlendirilen 2014'ü de geçerek yeni bir rekor kırdı. Antalya'ya 2014 yılında hava yoluyla 12 milyon 498 bin 373 yabancı ziyaretçi gelmişti.

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AntalyaTuristTurizm
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