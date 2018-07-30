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Antalya'ya havayoluyla gelen yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 32 arttı

ANTALYA (AA) - Türkiye'nin turizm başkenti Antalya'ya, 1 Ocak-29 Temmuz 2018 döneminde havayoluyla gelen yabancı yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 artarak 6 milyon 853 bin 898 oldu.Antalya Kültür ve Turizm Müdürlüğü...

Antalya'ya havayoluyla gelen yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 32 arttı

ANTALYA (AA) - Türkiye'nin turizm başkenti Antalya'ya, 1 Ocak-29 Temmuz 2018 döneminde havayoluyla gelen yabancı yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 artarak 6 milyon 853 bin 898 oldu.

Antalya Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, 1-29 Temmuz 2018'de Antalya Havalimanı'na 2 milyon 40 bin 105, Gazipaşa Havalimanı'na 60 bin 141 olmak üzere toplam 2 milyon 100 bin 246 yabancı yolcu geldi. Bu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yabancı yolcu sayısında yüzde 21 artış kaydedildi.

Yılın 1 Ocak ile 29 Temmuz arasındaki 7 aylık döneminde ise Antalya Havalimanı'na 6 milyon 672 bin 877, Gazipaşa Havalimanı'na 181 bin 21 olmak üzere toplam 6 milyon 853 bin 898 yabancı yolcu iniş yaptı. Yabancı yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 arttı. 2017'nin 7 aylık döneminde iki havalimanına gelen toplam yabancı yolcu sayısı 5 milyon 179 bin 142 olarak kayıtlara geçmişti.


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Anahtar Kelimeler:
AntalyaTurizmYabancı Turist
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