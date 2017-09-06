Antalya'ya Rus ziyaretçi sayısında büyük artış

ANTALYA (AA) - Havayoluyla Antalya'ya gelen Rus ziyaretçi sayısı geçen yıl ağustos ayında 52 bin iken bu yıl aynı dönemde 654 bin 410 oldu.

AA muhabirinin Antalya Valiliği Havalimanı Mülki İdare Amirliği verilerinden yaptığı derlemeye göre, kente geçen ay havayoluyla 1 milyon 760 bin 500 ziyaretçi geldi. Yabancı ziyaretçiler arasında ilk sırayı ise Ruslar aldı.

Rusya'dan Antalya'ya geçen ay 654 bin 410 ziyaretçi geldi. Rus ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde bin 157 artış gösterdi. 2016 Ağustosta Rusya'dan Antalya'ya 52 bin 65 ziyaretçi gelmişti.

Bu dönemde Almanya'dan Antalya'ya gelen ziyaretçi sayısı ise 258 bin 520 oldu. Almanya'dan gelen ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7 geriledi.

Bu dönemde Ukrayna'dan 124 bin 15, İngiltere'den 62 bin 224, Kazakistan'dan 60 bin 586, Hollanda'dan 51 bin 550, İsrail'den 36 bin 199, Beyaz Rusya'dan 34 bin 94, Polonya'dan 30 bin 890, Romanya'dan da 30 bin 207 ziyaretçi geldi. Romanya'yı sırasıyla Belçika, Slovakya, Fransa, Çek Cumhuriyeti, İran, Azerbaycan, Moldova, Irak, Ürdün, İsveç, Danimarka, Arnavutluk, Kosova ve Avusturya takip etti.

Ocak-ağustos döneminde Antalya'ya havayoluyla gelen ziyaretçi sayısı 6 milyon 965 bin 617 olarak belirlendi. Toplam ziyaretçi sayısı 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 66 arttı.

Yılın 8 ayında en fazla ziyaretçi 2 milyon 659 bin 877 ile Rusya'dan geldi. Rusya'dan gelen ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 bin 536 arttı. 2016 ocak-ağustos döneminde Rusya'dan 100 bin 902 kişi gelmişti.

Rusya'yı 1 milyon 83 bin 823 ziyaretçiyle Almanya, 545 bin 278 ziyaretçiyle Ukrayna, 251 bin 714 ziyaretçiyle İngiltere, 207 bin 167 ziyaretçiyle Kazakistan, 183 bin 572 ziyaretçiyle Hollanda, 127 bin 697 ziyaretçiyle Beyaz Rusya, 119 bin 988 ziyaretçiyle İsrail, 115 bin 1 ziyaretçiyle Polonya ve 101 bin 458 ziyaretçiyle Belçika takip etti.