ANTBİRLİK 21 bin 500 ton kütlü pamuk alımı yaptı

ANTALYA (AA) - LEYLA ATAMAN KOYUNCUOĞLU - Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (ANTBİRLİK), eylül ayında başlayan kampanya kapsamında bugüne kadar üreticilerden 21 bin 500 ton kütlü pamuk alımı yaptı.

ANTBİRLİK Genel Müdürü Hasan Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antalya'da Aksu, Serik ve Manavgat ilçelerinde yaklaşık 55 bin dönüm arazide pamuk ekildiğini söyledi.

Antalya'da Türkiye'nin ihtiyacı olan pamuğun yaklaşık yüzde 5'inin üretildiğini kaydeden Yıldız, tarımsal teşvik politikaları sayesinde Antalya'da pamuk ekiminde son 2 yılda küçük de olsa artış sağlandığını dile getirdi.

Eylül ayında başlayan alım kampanyasında bugüne kadar 21 bin 500 ton kütlü pamuk alımı yapıldığını belirten Yıldız, alımların bu ayın sonuna kadar devam edeceğini söyledi.

Makineli tarıma geçilmesi nedeniyle ürünlerin hızlı bir şekilde kooperatiflere geldiğini kaydeden Yıldız, şu bilgileri verdi:

"Kütlü pamuğun kilogramını 3,80 liradan alıyoruz. Devlet bu yıl teşvik fiyatını kilogram başına 80 kuruş olarak açıklamıştı. Böylecede çiftçinin eline toplam kilogram bazında 4,60 lira para geçti. ANTBİRLİK olarak çiftçiye bu yıl yaklaşık 72 milyon lira ödeme yaptık. Antalya'da pamuk ekim sahalarında önceki yıla göre yüzde 10 artış yaşandı fakat bu yıl rekolte düştü. Rekolte düşüşünde iklim şartları etkili oldu. Geçen yıl kış mevsimi ılık ve kurak geçtiği için zararlı popülasyonlar arttı."

- Lif bakımından en kaliteli pamuk Antalya'da

Antalya pamuğunun lif bakımından Türkiye'de yetiştirilen pamuğun en kalitelisi olduğunu ifade eden Yıldız, "İklimden dolayı lif kalitesi ile ön plana çıkıyor ve sanayide en çok talep gören ürün haline geliyor." dedi.

ANTBİRLİK'in bu yıl yaklaşık 30 milyon lira yatırım yaparak 5 pamuk toplama makinesi ve 10 dorseli kamyon alarak pamuk çiftçisinin hizmetine sunduğunu belirten Yıldız, "Antalya'da pamuk üretimi azda olsa artıyor. Yatırımlarımız ve teşviklerimiz de bu yönde. Bu yıl beklentimizde biraz sapmalar oldu. Ekili arazi arttı fakat rekolte düştü. Antalya'da tüm tarım alanlarında hissedilen bu zararlı artışı bizi de etkiledi. Önümüzdeki sezonlar için olumlu ve umutluyuz. Şimdiden 2019 yılını planlamaya başladık ve tüm çalışmalarımızı bitirip sezona hazırlandık." dedi.

- Manavgat'ta damlama sulama ile pamuk üretimi

Manavgat'ta pamuk ekili alanlarda birkaç yıldır damlama sulama yöntemiyle sulama sistemine geçildiğini anlatan Yıldız, ilçede yaklaşık bin 500 dönüm arazide bu yöntemle pamuk ekimi yapıldığını, son 2 yıldır alınan sonuçların da oldukça pozitif olduğunu söyledi.

Yıldız, "Damlama sulama yöntemi rekolte ve kalite olarak normal ekimden daha verimli. Bu yıl her arazide kayıp yaşanırken damlama sulama sisteminin yer aldığı arazilerde rekolte ve kalite kaybı yaşanmadı. Amacımız bu yöntemi geliştirip tüm pamuk ekili alanlarda yaygınlaştırmak." diye konuştu.