Antep fıstığı lisanslı depo tesisinin temeli atılıyor

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, kentte kurulacak Antep fıstığı lisanslı depo tesisi temelinin yarın Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla atılacağını bildirdi.

Akıncı, yazılı açıklamasında, İpekyolu Kalkınma Ajansı iş birliğinde kurulacak olan deponun yaklaşık 14 milyon lira yatırımla gerçekleştirileceğini vurguladı.

Tesisin, Gaziantep-Nizip kara yolu üzerinde inşa edileceğini aktaran Akıncı, deponun 10 bin ton depolama kapasitesine sahip olacağını ve hasat sezonuna yetiştirmeyi planladıklarını ifade etti.

Antep fıstığı lisanslı depoculuk uygulamasının ilk kez Gaziantep'te uygulamaya gireceğine dikkati çeken Akıncı, şunları kaydetti:

"Türkiye'de sektör adına bir ilk oluştu. Lisanslı depoculuk uygulaması öncelikle Antep fıstığının kayıt altına alınmasına, fiyat istikrarına ve ürünün daha sağlıklı şekilde muhafaza edilmesine katkı sağlayacak. Bunun yanı sıra tarım ürünleri ticaretinin herkes tarafından kabul gören standartları belirlenmiş ürünler üzerinden yapılması, kaliteli üretimin teşvik edilmesi, güvenli bir piyasanın oluşturulmasına olanak sağlayacak. Lisanslı depomuz aracılığıyla üreticilerimizin kolay pazarlanabilen, iyi muhafaza edilen ve nakliye masrafları en aza indirilmiş bir sistem ile istikrarlı, güvenli ve daha yüksek gelir seviyesi elde etmelerini hedefliyoruz."

Deponun, bilimsel kriterlere göre belirlenmiş ve fiyat istikrarı sağlanmış ürünlerin temin edilmesi noktasında da avantajlar sunacağını belirten Akıncı, deponun Gaziantep ve tüm bölgeye hayırlı olması dileğinde bulundu.